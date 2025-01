Taylor Swift o odločilni tekmi za uvrstitev na Super Bowl: O bog, kakšna igra

"Všeč mi je, kako si oblečena," je Brittany med slavjem dejala Taylor, ki je za posebno priložnost nadela svojo najboljšo garderobo, pod katero se je v celoti podpisala francoska modna hiša Louis Vuitton. Jakno za 4760 evrov je dopolnila s kapo za 525 evrov in škornji, za katere je po poročanju tujih medijev odštela 1683 evrov.

"Tudi ti si videti super," ji je odgovorila Taylor in se ji zahvalila, ker jo je mirila v teh napetih tednih, ki so vodili do odločilnega obračuna. "Hvala, ker si me mirila. Nisem vedela, kaj naj počnem in zagotovila si mi, da bo vse v redu. Imela sem cmok v grlu," je priznala Taylor, preden je zaključila: "O bog, kakšna igra. To je noro." Spomnimo, ekipa Kansas City Chiefs se bo po zmagi nad ekipo Buffalo Bills že tretjič zapovrstjo pomerila na Super Bowlu.