Taylor Swift o pomenu pesmi My Boy Breaks All His Favorite Toys

Taylor Swift je razkrila pomen skladbe My Boy Breaks All His Favorite Toys oziroma v prevodu Moj fant polomi vse svoje najljubše igrače , s svojega novega albuma The Tortured Poets Department , medtem ko oboževalci ugibajo, o kom govori besedilo. Svetovna superzvezda je v razčlembi pesmi za Amazon Music dejala, da je besedilo metafora za zarjavel odnos, ki si ga nekdo želi vrniti v dobre sijoče in nove čase.

V refrenu pesmi pevka poje: "Moj fant lomi samo svoje najljubše igrače/Jaz sem kraljica peščenih gradov, ki jih uniči/Ker se preveč prilega/Kosi sestavljanke v gluhi noči/Moral bi vedeti, da je vprašanje časa." V nasprotju z nekaterimi drugimi pesmimi albuma ta skladba ne kaže nujno na določeno razmerje, zato oboževalci ne morejo natančno uganiti, ali gre za njena zadnja bivša Joeja Alwyna in Mattyja Healyja ali za koga drugega. Healy, s katerim je zvezdnica hodila med majem in junijem 2023 in s katerim naj bi imela afero že pred desetletjem, je pred kratkim trdil, da še ni slišal albuma, ki podira rekorde. "Nisem ga še poslušal, a sem prepričan, da je dober," je dejal frontman skupine 1975 , ko so ga ujeli med sprehajanjem skozi Los Angeles.

Za pesem je dobila navdih iz "perspektive otroške igrače, ki je nekomu najljubša, dokler te ne zlomi in se potem noče več igrati s teboj," je pojasnila in dodala: "Tako nas je veliko v odnosih, kjer nas neka oseba na začetku zelo ceni, nato pa nas nenadoma zlomi ali razvrednoti v svojih mislih. Potem se še vedno oklepamo preteklosti. A ne, morali bi jih videti, ko so nas prvič zagledali, k temu se bodo vrnili in to znova občutili." Zaključila je: "Torej ta pesem nekako govori o zanikanju, kjer imaš še vedno upanje za strupeno, razpadlo razmerje."

Za skladbo The Smallest Man Who Ever Lived oziroma v prevodu Najmanjši človek, ki je kadar koli živel so oboževalci prepričani, da govori o omenjenem 35-letniku. V njej Taylor poje o osebi, oblečeni v obleko Jehove priče in jo obtoži, da ji je na nek način poslabšala poletje. Healy pogosto stopi na oder v črnih oblekah, kar ga povezuje z linijo moških oblek Jehovih prič. Poleg tega je bilo njuno razmerje močno kritizirano zaradi njegove kontroverzne preteklosti. Govori se, da so o njem tudi naslednje pesmi: Down Bad, I Can Fix Him (No Really I Can), But Daddy I Love Him in glavni singel albuma Fortnight.

34-letnica ga je že prebolela, od lanskega julija namreč hodi z znanim igralcem ameriškega nogometa Travisom Kelcejem. V pesmi So High School se je sklicevala na njegov intervju iz preteklosti, The Alchemy pa naj bi opisovala njegovo zmago na Super Bowlu in njuno praznovanje le-te.