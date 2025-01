Taylor Swift o požarih: To je žalostno in pretresljivo

Na žalostne zgodbe iz Los Angelesa, kjer pustošijo požari ter v plamenih izginjajo hektarji zemlje, se z vsakim dnem odzove vse več ljudi. Med njimi je tudi ogromno znanih obrazov, ki na različne načine izražajo podporo in nudijo svojo pomoč. Številni zvezdniki so tako velikodušno odprli svoja vrata tistim, ki so jim pogorele hiše, drugi se izkazujejo finančno. Pevka Taylor Swift je med tistimi, ki so se odločili za denarno donacijo. Na svojem Instagram profilu je pozvala svoje sledilce in zveste oboževalce, naj storijo enako in pomagajo, če le lahko.

"Požari v Kaliforniji so prizadeli številne družine in zelo pretresljivo je bilo opazovati, kako so se odvijale stvari," je začela svojo objavo slavna super zvezdnica, ki je pred dobrim mesecem dni zaključila svojo glasbeno turnejo. "Toliko žalosti, izgube, trpljenja in uničenja. Ljudje so se znašli sredi hudih preizkušenj, to je za številne najtežje obdobje njihovega življenja." Evakuirali so več kot milijon prebivalcev Los Angelesa, škoda je ogromna, narašča pa tudi število preminulih, do sedaj je življenje izgubilo 25 ljudi. "Vzpostavile so se številne skupine, ljudje se povezujejo, da bi pomagali, kolikor je v njihovi moči, da bi se ponovno začelo graditi in vzpostavljati prejšnje življenje," je zaključila Swift.