Taylor Swift ob prejetju častnega doktorata o dobri plati zavrnitev

Večkratna grammyjeva nagrajenka se lahko pohvali s povsem novim nazivom. 32-letna Taylor Swift je od newyorške univerze prejela častni doktorat in s tem naziv doktorice umetnosti. "Upam, da veste, kako ponosna sem, da lahko ta dan delim z vami," je preostalim diplomirancem v govoru dejala zvezdnica in se pošalila na račun doktorskega naziva: "Dokler imamo to srečo, da lahko dihamo, bomo globoko vdihnili in globoko izdihnili. Sedaj, ko sem doktorica, dobro vem, kako deluje dihanje."

"Upam, da veste, kako ponosna sem, da lahko ta dan delim z vami," je Swiftova nagovorila vse prisotne in ob tem študentom ponudila nekaj nasvetov. "Življenje je lahko težko. Zavedam se, da je proces spoznavanja samega sebe včasih obremenjujoč, a imam dobro in hkrati slabo novico: vse je odvisno od vas," se je pošalila v govoru in razkrila, da neuspeh v resnici ni vedno slaba stvar. "Spoznala sem, da so me napake pripeljale do najboljših stvari v življenju. Sramota ob neuspehu je del človeške izkušnje. Dar je, ko spoznaš, kdo bo ob tebi, ko se boš po porazu zopet dvignil. Časi, ko sem bila zavrnjena, ko nisem bila izbrana, ko nisem zmagala, so bili v resnici enako pomembni – če ne celo bolj – kot tisti trenutki, ko sem prejela potrditev. Ko v domačem mestu nisem bila vabljena na zabave, sem se počutila izjemno osamljeno. V takih časih sem v sobi pisala pesmi, ki bi me lahko nekoč odpeljale kam drugam."