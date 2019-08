Taylor Swift 'pijano' proslavila deset nominacij

Na družbenih omrežjih so se namreč pojavile videoposnetki "pijane Taylor" s prav takim ključnikom (#drunkTaylor), ki so takoj postale viralne, saj si jih je ogledalo in komentiralo na tisoče ljudi, na njih pa pevka v slogi karaok poje ob svoji pesmiYou Need To Calm Down, zraven pa pleše in si mrši lase.

Da je stvar še bolj zabavna pa so poleg Taylor tudi Laverne Cox, Chester Lockhartin Hayley Kiyoko, ki so tudi sicer v videospotu za omenjeno pesem. Ta je izšel junija, ko so jo imenovali za "himno ponosa", saj ponosno kima LGBTQ skupnosti.