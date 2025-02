Taylor Swift po grammyjih osebje nagradila z napitninami

"Najlepša hvala za vse," je dejala, medtem ko se je vsakemu uslužbencu osebno zahvalila in mu v roko stisnila bankovce. Prejemniki napitnine so se ji za prijazno gesto zahvalili. Koliko so dobili, sicer ostaja skrivnost. "Ne razumem, zakaj jo ljudje sovražijo," je pod posnetkom zapisal eden od njenih oboževalcev, medtem ko se je drug strinjal in dodal: "Rad imam njeno glasbo in obožujem jo kot osebo in vse, kar počne. Očitno zelo ceni delo drugih ljudi."

Taylor Swift je sicer na letošnji podelitvi grammyjev nastopila prav v posebni vlogi. Doletela jo je ta čast, da je podelila nagrado za najboljši country album, ki jo je osvojila njena stanovska kolegica Beyoncé. Taylor se je za kipec sicer borila v kar šestih kategorijah, tudi v tisti za najboljši album, najboljšo pesem in najboljši posnetek, a je domov odšla praznih rok.