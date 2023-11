Taylor Swift po koncertu v objem in po poljub Travisa Kelcea

Kot kaže, je Taylor Swift svojemu fantu Travisu Kelceu pripravila presenečenje med zadnjim nastopom na turneji Eras , ki ji je že prinesla status milijarderke. Med izvajanjem svoje pesmi Karma je Taylor nekoliko spremenila besedilo, ki ga je posvetila izbrancu, mnogim pa je uspelo ujeti njegov odziv in posnetke objaviti na družbenih omrežjih.

Taylor Swift in Travis Kelce po njenem koncertu v Buenos Airesu.

Na posnetku, ki ga je objavil obiskovalec koncerta, je Kelce opazoval Taylorino izvedbo pesmi Karma , medtem ko je stal poleg njenega očeta Scotta Kingsleyja Swifta v posebnem šotoru za povabljene goste. Ko je pevka spremenila besedilo pesmi in zapela: "Karma je moški pri Chiefsih, ki pride naravnost k meni domov," se je na 34-letnikovem obrazu zarisal velik nasmeh, z navdušenjem pa je spremembo pozdravil tudi njen oče in morebitnega bodočega zeta potrepljal ramenu ter dvignil roke v znak praznovanja.

Kelce je nato v šoku položil roke čez glavo, medtem ko so oboževalci vzklikali, nato pa je dvignil roke in z njimi poskočil ob pesmi. V drugem posnetku, ki ga je objavil oboževalec, posnetem nekaj trenutkov kasneje, je bilo videti, da je Swiftova z odra nežno pogledala Kelcea, ko ji je poslal poljub in ji pomahal na koncu pesmi.