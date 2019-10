Taylor Swift po laserski operaciji oči jokala zaradi banane

V javnosti le redko slišimo kakšno podrobnost iz zasebnega življenja priljubljene pevke Taylor Swift . Sedaj pa je njena mama zvezdnico posnela po laserski operaciji oči, ko je bila še pod vplivom protibolečinskih tablet in se je vznemirila zaradi banane.

Taylor Swift je v večerni oddaji The Tonight Show doživela presenečenje.

Z videoposnetkom jo je presenetil voditelj Jimmy Fallon v svoji večerni oddajiThe Tonight Show, saj ga zvezdnica ni nikjer objavila. Še pred tem, ko ji je pokazal posnetek, ji je postavljal neprijetna vprašanja in ni ji bilo jasno, kako ve, da je imela lasersko operacijo. Za piko na i je razkril, da je posnetek po operaciji, ko je pobesnela zaradi banane, dobil od njene mame.

Na posnetku, ki ga je voditelj predvajal v oddaji, pevka nosi očala in v kuhinji izbira banano. "To ni tista, ki sem jo želela," je pevka vzkliknila na posnetku. "Nehaj," je dejala njena mama in dodala:"Ne smeš jokati."