Taylor Swift podpisala pogodbo z novo založbo

Glasbenica Taylor Swiftje podpisala ekskluzivno globalno založniško pogodbo z Universal Music Publishing Group (UMPG), potem ko je bila pod okriljem glasbene založbe Sony/ATV že odkar je kot najstnica prvič prišla v Nashville.

Ta preskok je bil pričakovan, ker ne le, da bodo zdaj vsa njena kreativna dela spadala pod Universal, temveč bo pevka zdaj ponovno sodelovala z nekdanjim šefom založbe Sony/ATV, Troyem Tomilsonom, ki je junija lani postal predsednik oziroma izvršni direktor UMPG-ja. Pop zvezdnica je na Instagramu izrazila navdušenje nad ponovnim združenjem moči s Troyjem in pozdravila tudi sodelovanje z izvršno direktorico svoje nove založbe, Jody Gerson.

"Zelo sem ponosna, da sem s podpisom pogodbe z UMPG razširila moje partnerstvo z Lucianom Graingom in družino Universal Music ter na priložnost sodelovanja z Jody Gerson, prvo žensko, ki vodi večje glasbeno založniško podjetje," je Swiftova začela svoj zapis. Nato je nekaj lepih besed namenila tudi Tomilsonu, ki je v njeni ekipi že vrsto let in na koncu dodala: "V čast mi je delati s tako čudovito ekipo, še posebej ko gre za mojo najljubšo stvar na svetu: pisanje pesmi."