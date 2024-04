Taylor Swift postala milijarderka

Taylor Swift se je uvrstila na seznam svetovnih milijarderjev, poroča Forbes , saj je njena turneja Eras Tour, ki obsega 152 koncertov in se odvija na petih celinah, ustvarila več kot milijardo prihodkov. Ameriška country pevka, ki se je pred leti podala v pop vode, je edina glasbenica, ki je samo s svojimi pesmimi in nastopi zaslužila tolikšen izkupiček, še piše Forbes .

Swiftova, katere razmerje s 34-letnim igralcem lige NFL Travisom Kelcem je njej in ameriškemu nogometu prineslo še več prepoznavnosti, je ena od 265 ljudi, ki so se v zadnjem letu pridružili 2781-članskemu seznamu milijarderjev.

34-letna super zvezdnica, ki je na letošnji podelitvi grammyjev že četrtič osvojila nagrado za album leta, naj bi zdaj imela premoženje v vrednosti 1,1 milijarde dolarjev (928 milijonov evrov). Po poročanju Forbesa ocenjena številka temelji na vrednosti pevkine glasbe, zaslužku od njene svetovne turneje in njenem nepremičninskem portfelju.

Sofia Högberg Schörling in njena sestra Märta Schörling Andreen, hčerki švedskega investicijskega tajkuna Melkerja Schörlinga, sta najbogatejši ženski, ki sta se pridružili seznamu z ocenjenim premoženjem 5,6 milijarde dolarjev (5,2 milijarde evrov).

19-letna Livia Voigt je najmlajša milijarderka na svetu in najmlajša med novinci na seznamu, potem ko je podedovala milijardo evrov na podlagi svojih deležev pri brazilskem proizvajalcu turbin WEG, ki ga je soustanovil njen dedek.

Francoski modni oblikovalec Christian Louboutin, čigar ikonične čevlje z rdečimi podplati je Swiftova nosila tudi na svoji turneji Eras Tour, se je prav tako uvrstil na Forbesov seznam z ocenjenim premoženjem na 1,2 milijarde dolarjev (1,1 milijona evrov).

Swiftova bo 19. aprila izdala svojo 11. studijsko ploščo The Tortured Poets Department. Vključevala bo sodelovanje z britansko skupino Florence + The Machine ter ameriškim raperjem in pevcem Postom Malonom.