Taylor Swift postala najbogatejša glasbenica na svetu.

Swiftova je magično mejo milijarde presegla oktobra lani in tako postala prva glasbenica, ki je to primarno dosegla s svojimi albumi in nastopi ter ne z drugimi poslovnimi projekti, kot so razne linije oblačil ali kozmetike. Forbes ocenjuje, da njeno premoženje vključuje 600 milijonov dolarjev (546 milijonov evrov) od glasbenih pravic in turnej, dodatnih 600 milijonov dolarjev (546 milijonov evrov) od vrednosti njenega glasbenega kataloga in 125 milijonov dolarjev (113 milijonov evrov) od nepremičnin.

Po poročanju revije Forbes bo Rihanna kljub vsemu ohranila naziv najbogatejše glasbenice vseh časov, saj je bilo njeno neto premoženje nekoč najvišje ocenjeno na 1,77 milijarde dolarjev oziroma 1,61 milijarde evrov. A tudi to se bo najverjetneje kmalu spremenilo, saj poznavalci ocenjujejo, da bo Swiftova do zaključka turneje The Eras Tour nadoknadila zaostanek.