Taylor Swift postala učni predmet na univerzi

Poleg spoznavanja pevkine glasbene poti in zunanjih dejavnikov, ki so vplivali na njen razvoj, bodo študentje kritično obravnavali delovanje glasbene industrije in medijev, s katerimi ima pevka zaradi svojega odprtega ljubezenskega življenja velikokrat opravka. V opisu predmetnika je zapisano, da se bodo udeleženci predavanja spoznali tudi z avtorskimi pravicami v glasbi, ameriškim nacionalizmom in vplivom družbenih omrežij na popularno glasbo, dotaknili pa se bodo tudi vprašanja politike in drugih nazorov, ki se velikokrat prepletajo v njenih pesmih.