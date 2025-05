Taylor Swift pozvali na sodišče: 'Gre zgolj za pritegnitev javnosti'

V sporu med Blake Lively in Justinom Baldonijem, ki sta skupaj nastopila v filmu Konča se z nama, se je znašla tudi pevka Taylor Swift. Ker je bila – sicer dobra prijateljica Lively – zgolj z imenom omenjena v enem od sporočil, so jo zdaj pozvali na sodišče. A pevkina ekipa je jasna. Po njihovih navedbah Swift ni v nobenem primeru sodelovala pri ustvarjanju filma. Kot 19 drugih izvajalcev pa je dovolila uporabo njene skladbe v filmu. "Namen tega poziva je uporabiti ime Taylor Swift za pritegnitev zanimanja javnosti z ustvarjanjem rumenih novic, namesto da bi se osredotočili na dejstva," so zapisali.

Sodni spor med Blake Lively in Justinom Baldonijem se nadaljuje. V sporu je bila prvič januarja omenjena pevka Taylor Swift, ko so javno objavili nekatera sporočila, izmenjana med igralcema. "Res mi je všeč, kar si naredila. Resnično je v veliko pomoč. Zaradi tega je film bolj zabaven in zanimiv. (In tako bi se mi zdelo tudi brez Ryana in Taylor)," je pisalo v sporočilu, ki naj bi ga Baldoni poslal Lively. Čeprav ni uporabljenih priimkov, je na mestu sklep, da z Ryanom cilja na igralkinega moža, s Taylor pa na slavno pevko, s katero Lively prijateljuje.

Taylor Swift so pozvali na sodišče.

Eno največjih pevk te generacije so zaradi omembe pozvali na sodišče. Njena tiskovna predstavnica je za CNN sporočila, da pevka "ni nikoli stopila na prizorišče snemanja filma, ni sodelovala pri nobeni zasedbi ali ustvarjalnih odločitvah, ni videla montaže ali naredila kakršnih koli zapiskov o filmu". "Prav tako si je prvič ogledala film 'Konča se z nama' šele nekaj tednov po njegovi objavi, v letih 2023 in 2024 (v času snemanja filma, op. a.) pa je potovala po svetu," so še zapisali v njeni ekipi. Taylor je sicer v filmu dovolila uporabo svoje skladbe My tears ricochet. "Glede na to, da je bila vpletena le pri licenciranju pesmi za film, kar je storilo tudi 19 drugih izvajalcev, je namen tega poziva uporabiti ime Taylor Swift za pritegnitev zanimanja javnosti z ustvarjanjem rumenih novic, namesto da bi se osredotočili na dejstva," so še sporočili iz pevkine ekipe.

Sojenje prihodnjega marca

Spomnimo, decembra lani je igralka proti Baldoniju vložila tožbo zaradi spolnega nadlegovanja. Nekaj tednov pozneje je vložila še tožbo proti njegovemu produkcijskemu podjetju Wayfarer Studios, producentu Jameyju Heathu, igralčevi publicistki Jennifer Abel, krizni publicistki Melissi Nathan in drugim, povezanim z igralcem in filmom, po navedbah sodišča zaradi spolnega nadlegovanja in blatenja njenega imena. Igralec je nato vrnil udarec in tožil igralko, njenega soproga Ryana Reynoldsa in druge stranke. Obtožil ju je obrekovanja in drugih pogodbenih zahtevkov. Film Konča se z nama so posneli po istoimenski knjižni uspešnici Colleen Hoover, a so govorice o sporu med glavnima igralcema v medijih zaokrožile, še preden je ta prišel v kinodvorane. Sojenje se bo sicer začelo marca prihodnje leto.