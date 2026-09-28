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Taylor Swift prejela posebno priznanje in razkrila novi videospot

Los Angeles, 28. 09. 2026 11.30 pred 38 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž.
Taylor Swift prejela posebno priznanje in razkrila novi videospot

Taylor Swift je na podelitvi MTV Video Music Awards v Los Angelesu postala prva prejemnica posebnega priznanja Artist Director Honors, namenjenega glasbenim ustvarjalcem, ki so s svojim delom za kamero pomembno prispevali k razvoju videospotov in vizualnega pripovedovanja. Večer pa je 36-letna zvezdnica izkoristila še za premiero težko pričakovanega videospota za pesem Patient Zero, v katerem sta se ji pridružila Dakota Johnson in Colin Farrell.

Taylor Swift je postala prva prejemnica novega priznanja Artist Director Honors, s katerim so izpostavili tudi njeno dolgoletno delo za kamero. Svoj prvi videospot je samostojno režirala leta 2020 za pesem The Man, pozneje pa je režirala še številne svoje projekte, med drugim All Too Well: The Short Film, Anti-Hero, Fortnight in The Fate of Ophelia. Na letošnji podelitvi nagrad MTV v Los Angelesu ji je posebno priznanje podelila prijateljica Dakota Johnson, s katero je pevka združila moči pri svojem najnovejšem videospotu.

Taylor Swift prejela posebno priznanje in razkrila novi videospot
Taylor Swift prejela posebno priznanje in razkrila novi videospot
FOTO: Profimedia

Po prejemu priznanja je sledila še premiera videospota za težko pričakovano pesem Patient Zero, v katerem poleg Dakote Johnson pomembno vlogo igra tudi hollywoodski zvezdnik Colin Farrell. V videospotu 36-letna Taylorjeva nastopa kot nekdanja partnerka moškega, ki ga igra 50-letni Farrell, medtem ko Dakota upodobi njegovo novo partnerko. Skozi zgodbo se razkrije, da je pevka pravzaprav duh pokojne ženske, ki skuša Johnsonovo posvariti pred nevarnim moškim in jo obvarovati pred enako usodo. Spot se zaključi na njenem grobu, potem ko časopisni izrezek razkrije, da je umrla v skrivnostnih okoliščinah, Farrellov lik pa je podedoval njeno premoženje. V videospotu se pojavi tudi Swiftova prijateljica Cara Delevingne, ki igra drugo žensko.

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Pevka je po izidu razkrila, da je želela v videospotu združiti več žanrov, ki so ji blizu. "Želela sem raziskati filmske in literarne žanre, ki jih imam tako rada," je zapisala ter pojasnila, da je vključila elemente gotskih zgodb o duhovih, resničnih zločinov in psiholoških trilerjev. "Hiša je bila metafora za hladnost razmerja, ki je zbledelo in propadlo," je dodala. Ob tem se je zahvalila igralcema, ker sta ji zaupala svoj čas in talent, Farrellovo upodobitev "negativca" pa posebej pohvalila: "Njegova vloga zlobneža je še toliko bolj impresivna, ko ga spoznaš. Je neverjetno prijazen človek."

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Patient Zero je ena od štirih novih pesmi na razširjeni različici albuma The Life of a Showgirl: The Encore, ki jo je Swiftova izdala 25. septembra. Poleg nje so na razširjeni izdaji še skladbe Cleveland!, Pink Clouding in Babylon.

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