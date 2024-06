Taylor Swift pripravila presenečenje: na odru se ji je pridružil Travis

Na odru se ji je med pesmijo I Can Do It With a Broken Heart pridružilo več moških, oblečenih v smoking in cilinder, oboževalci pa so v enem od njih hitro prepoznali nikogar drugega kot pevkinega fanta. Travis Kelce je tako na odru dokazal, da je poleg ameriškega nogometa nadarjen tudi za ples, saj je izvedel nekaj plesnih korakov.