Taylor Swift priznala, da je izgubila nedolžnost z Jakeom Gyllenhaalom

Oboževalci pevke Taylor Swift so osupnili že ob prvem poslušanju pesmi All Too Well z albuma Red, ki ga je pevka izdala že leta 2012. Himna vsakega strtega srca je dolga skoraj šest minut, opisuje pa pevkino bolečino ob razmerju z bivšim fantom, Jakeom Gyllenhaalom.

Taylor Swift je bila stara 20 let, ko sta z 29-letnim igralcem začela hoditi leta 2010, skupaj pa sta ostala le tri mesece, preden sta se razšla v zgodnjih mesecih leta 2011. Ni trajalo dolgo, ko je njena pesem All Too Well postala ena njenih najbolje poslušanih pesmi. Ko je izdala, da je bila v originalu dolga skoraj 20 minut, so bili njeni oboževalci željni polne verzije, saj jih je zanimalo, kaj se je pevka odločila zamolčati. Med njenim nastopom v oddaji Good Morning America, leta 2012, je povedala, da je bila to pesem, ki jo je bilo najtežje napisati. "Zelo dolgo je trajalo, da sem prefiltrirala vse, kar sem želela dati v pesem, ne da bi bila pesem dolga 10 minut. Tega ne bi mogla dati v album. Želela sem zgodbo, ki bo delovala v obliki pesmi. Poklicala sem svojo soavtorico Liz Rose in ji rekla, naj pride k meni, da to filtrirava. Trajalo je res dolgo, da sva to naredili," je dodala.

Po letih peticij, naj Taylor izda še neobrezano različico, se je želja oboževalcev uresničila lani, ko je izdala ponovno posneti album Red. V novi različici albuma je dodala še nekaj neizdanih pesmi in presenetila tudi z 10 minutno verzijo pesmi All Too Well. Ni pa se ustavila zgolj pri pesmi - dolžino pesmi je uporabila tudi za ustvarjanje glasbenega spota v obliki kratkega filma, ki ga je režirala sama. V filmu nastopata 19-letna Sadie Sink in 30-letni Dylan O'Brien, oboževalci pa so kmalu opazili razliko v letih, ki je bila primerljiva z razliko med Taylor in Jakeom Gyllenhaalom. Tudi, če se je pojavil kakšen dvom o inspiraciji filma, je Taylor poskrbela, da ima Dylan podobno brado in kapo, ki ju je nosil igralec na fotografijah paparacov, kjer se je pojavil ob Taylor.

Dylanov lik je prikazan v slabi luči, saj nenehno podcenjuje svoje dekle, Taylor pa v zgodbi poveže tudi navidezno nepomemben verz o tem, da je pri njem pustila svoj šal. V filmu Sadiejin lik nosi rdeč šal, kamera pa se mu približa tudi, ko igralka že zapusti prizor. Proti koncu filma, ko minejo že leta, Dylanov lik nosi isti šal, ko opazuje svoje bivše dekle skozi okno. Na filmskem festivalu v Torontu, kjer je predstavila svoj kratki film, je pevka ob omembi šala postala nekoliko vznemirjena in pojasnila: "Šal v filmu je metafora... In... Je rdeč, saj je rdeča pomembna v albumu, ki se tudi imenuje Red. Ko rečem, da je metafora, se bom kar ustavila. In se bom zahvalila za to neverjetno vprašanje tistemu, ki ga je zastavil in me spravil v to situacijo, hvala." Njena nerodna reakcija je potrdila teorijo oboževalcev, da šal predstavlja njeno nedolžnost. Že leta 2014 je igralka ob izidu pesmi namreč potrdila, da je nedolžnost izgubila prav z Jakeom in da jo je zato njun razhod tako zelo bolel.

