Taylor Swift prvič po novici o zaroki na tekmi Travisa Kelceja.

Glasbena zvezdnica Taylor Swift , ki je v začetku meseca izdala svoj 12. studijski album z naslovom The Life Of A Showgirl , se je prvič po novici o zaroki z izbrancem Travisom Kelcejem udeležila ene izmed njegovih tekem ameriškega nogometa.

Skupaj s Travisovo družino je pesti stiskala med obračunom ekip Kansas City Chiefs in Detroit Lions, na kateri je na koncu slavila ekipa pevkinega zaročenca. Zvezdnico so fotografi ujeli med glasnim navijanjem.

Spomnimo, da sta zaročena, je glasbenica konec meseca avgusta sporočila na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram, kjer je delila galerijo fotografij posebnega trenutka. "Vaša učiteljica angleščine in učitelj športne vzgoje se bosta poročila," je ob zaročnih fotografijah pripisala.