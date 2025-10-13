Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Taylor Swift prvič po novici o zaroki na tekmi Travisa Kelceja

Kansas City, 13. 10. 2025 18.46 | Posodobljeno pred 21 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.M.
Komentarji
1

Taylor Swift je pretekli konec tedna zagreto stiskala pesti za svojega srčnega izbranca Travisa Kelceja. Glasbena zvezdnica se je ene izmed njegovih tekem ameriškega nogometa udeležila prvič po novici o zaroki. Zvezdnico so fotografi ujeli med glasnim navijanjem.

Glasbena zvezdnica Taylor Swift, ki je v začetku meseca izdala svoj 12. studijski album z naslovom The Life Of A Showgirl, se je prvič po novici o zaroki z izbrancem Travisom Kelcejem udeležila ene izmed njegovih tekem ameriškega nogometa.

Taylor Swift prvič po novici o zaroki na tekmi Travisa Kelceja.
Taylor Swift prvič po novici o zaroki na tekmi Travisa Kelceja. FOTO: Profimedia

Skupaj s Travisovo družino je pesti stiskala med obračunom ekip Kansas City Chiefs in Detroit Lions, na kateri je na koncu slavila ekipa pevkinega zaročenca. Zvezdnico so fotografi ujeli med glasnim navijanjem.

Spomnimo, da sta zaročena, je glasbenica konec meseca avgusta sporočila na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram, kjer je delila galerijo fotografij posebnega trenutka. "Vaša učiteljica angleščine in učitelj športne vzgoje se bosta poročila," je ob zaročnih fotografijah pripisala.

Taylor Swift travis kelce zaroka tekma
Naslednji članek

Liam Gallagher prvič postal dedek

SORODNI ČLANKI

Christian Bale je moral utihniti zaradi angelskega glasu Taylor Swift

Smisel za humor izjemne Taylor Swift

Taylor Swift izdala težko pričakovani 12. studijski album

Kako je Ed Sheeran izvedel za zaroko dobre prijateljice Taylor Swift?

Želel je vročiti sodne dokumente Taylor Swift, pa so ga aretirali

Taylor Swift s filmom ob izidu albuma The Life of a Showgirl

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286