Taylor Swift razkrila, da ima njena mama možganski tumor

30-letna ameriška pop zvezdnica je v intervjuju razkrila, da so njeni materi nedavno diagnosticirali možganski tumor, in to ravno v času, ko je že hodila na kemoterapijo za drugo vrsto rakavega obolenja.

Taylor Swift z materjo FOTO: Profimedia Andrea Swift, mati priljubljene ameriške pevke Taylor Swift, je zbolela za rakom že leta 2015, marca lani pa je zvezdnica razkrila, da se je materi rak vrnil. V novem intervjuju za Variety, ko je promovirala dokumentarni film Taylor Swift: Miss Americana, pa je priznala, da so materi ravno med terapijo odkrili tudi, da ima možganski tumor. "Medtem ko je šla na zdravljenje, so ugotovili, da ima tudi možganski tumor. Simptomi možganskega tumorja niso nič podobni tistim, kar smo že doživeli. Za našo družino je zelo naporen čas," je bila iskrena ter dodala: "Že ko je hodila na kemoterapijo, je bilo dovolj hudo ... Zame je ona resnično vodilna sila. Skoraj vsako odločitev, ki jo sprejmem, se najprej pogovorim z njo. Govoriti o njeni bolezni ni lahko." Iskreno pa je priznala, da družina ne ve, kaj je pred njimi: "Mislim, ne vemo, kaj se bo zgodilo," je dejala. "Ne vemo, katero zdravljenje bomo izbrali ..." Lani je priljubljena pevka napovedala datume za svojo turnejo v letu 2020, a ima precej manj nastopov v ZDA kot običajno. Decembra je tako za revijo Billboard pojasnila svojo odločitev za manj koncertov, razlog se je skrival v tem, da želi med turnejo več časa preživeti z družino.