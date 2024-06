Taylor Swift s prijateljico pogasila požar v stanovanju: Umrli bova

Na posnetku, ki ga je na spletu delila njena prijateljica, prav tako glasbenica Gracie Abrams, je moč videti, kako se je Swiftova mučila z gasilnim aparatom, preden ga je pravilno sprožila v majhen požar. "Umrli bova," se je ob tem pošalila s prijateljico, ki je hčerka znanega igralca J. J. Abramsa.

"Najini torbici sta uničeni. In moji čevlji. In celotna soba, se mi zdi," je ob pogledu na pogašen ogenj in sledi, ki jih je za seboj pustil gasilni aparat, dejala pop zvezdnica, njena prijateljica pa je sarkastično dodala: "No, vsaj lepo diši."

Gracie Abrams je v isti objavi delila tudi posnetek, na katerem sta skupaj s Swiftovo ustvarjali pesem Us, ki je del albuma The Secret of Us, ki ga je Abramsova izdala pred nekaj dnevi. "Pisanje te pesmi od dveh do šestih zjutraj je bilo zelo zabavno. Taylor, sedaj znava uporabljati gasilni aparat," se je še pošalila v opisu objave in dodala: "Rada te imam."