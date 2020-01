Taylor Swift se kljub trem nominacijam ne bo udeležila podelitve grammyjev

Čeprav je za grammyja nominirana v kar treh kategorijah in sicer za pesem leta (Lover), najboljši pop album (Lover) in najboljšo solo pop izvedbo (You Need to Calm Down), se 30-letna glasbenica Taylor Swiftnocoj ne bo pojavila v losangeleškem Staples Centru, kjer bo potakala 62. podelitev grammyjev. Razlog zaenkrat še ni znan, znano pa je, da je Swiftova pred kratkim posnela dokumentarni film Miss Americana, v katerem je spregovorila o vzponih in padcih, ki so jo spremljali na njeni karierni poti. Opisala je pravno bitko, ki jo je vodila zaradi izgube avtorskih pravic nad lastnimi albumi – ki se jih je naposled odločila znova posneti, se spominjala dogodka iz leta 2009, ko je njen govor med podelitvijo MTVjevih glasbenhih nagrad prekinil Kanye West, ki jo je kasneje omenjal tudi v svojih skladbah ter priznala, da se je dolga leta borila z motnjami hranjenja. Iskrena priznanja o dogodkih, ki so, kot je dejala, dodobra zamajali temelje njenega življenja in potrkali na njeno samozavest, bodo luč sveta ugledali konec letošnjega januarja na eni od priljubljenih filmskih platform.