Taylor Swift, skrita za dežnikom, stopila iz zasebnega letala

Taylor Swift je prejšnji mesec med izstopanjem iz letala poskušala delovati neopazno. Le nekaj tednov pred tem je namreč naletela na negativne odzive, ker so jo razglasili za zvezdnico z najhujšimi emisijami ogljika iz zasebnega letala. Paparaci so 5.julija posneli 32-letno pevko, kako se skriva za dežnikom med izstopanjem iz letala na hollywoodskem letališču Burbank.

Fotografije so se znova pojavile ta teden, ko se Taylor sooča s kritikami, ker naj bi od januarja opravila 170 poletov, kar je povzročilo več kot 8000 ton emisij ogljika. Obraz zvezdnice je na fotografijah skrit, vendar so ameriški mediji prepoznali, da gre za slavno pevko. Na slikah so razvidne njene noge in par kratkih hlač iz jeansa, ki jih nosi zvezdnica. Tudi več članov njene ekipe je bilo fotografiranih, ko so izstopili z istega letala z obraznimi maskami, da bi se zaščitili pred covidom-19.