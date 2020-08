Taylor Swift študentki iz Londona donirala več kot 25 tisoč evrov

Da bi lahko nadaljevala s študijem, potrebuje pomoč za plačilo nastanitve, prenosnika, učbenikov in kritje splošnih življenjskih stroškov. Z donacijo jo je presenetila Taylor Swift, ki je Portugalki pustila srčno sporočilo: "Vitoria, na spletu sem zasledila vašo zgodbo in tako sem navdušena nad vašo zagnanostjo in predanostjo, da svoje sanje spremenite v resničnost. Želim vam podariti znesek in upam, da vam bo omogočil uresničiti sanje. Srečno pri vsem, kar počnete! Z ljubeznijo, Taylor."

Portugalka je ocenila, da bo za nastanitev potrebovala 27 tisoč evrov, 3 tisoč evrov za opremo za študij in 14,5 tisoč evrov za vse življenjske stroške, vključno s hrano, prevozom in elektriko ter ogrevanjem. "Moja zgodba ni edinstvena. Zgodba o tem, da bi postala matematik, je lahko navdih ljudem, ki so v podobnem položaju in želijo ustvariti najboljšo različico sebe."Zaradi Swiftove donacije je dosegla svoj cilj zbranih sredstev.