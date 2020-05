Taylor Swift Trumpu sporočila, da ga na volitvah ne bo podprla

Taylor je presenetila sledilce na družabnem omrežju in končno spregovorila o tem, kaj si misli o trenutnem političnem stanju v Združenih državah Amerike. Ob protestih zaradi policijskega nasilja in rasizma, se je odzvala na serijo zapisov ameriškega predsednika in dala jasno vedeti, da ga na novembrskih predsedniških volitvah ne namerava podpreti.

Pevka, ki je v času zadnjih predsedniških volitev v Združenih državah Amerike zavzemala nevtralno pozicijo, se je glede svojih političnih prepričanj dokončno opredelila. Leta 2016, ko so Beyonce, Lady Gaga, Katy Perry in druge pevske kolegice v bitki za predsedniki stolček jasno podprle demokratsko kandidatko Hillary Clinton, se je sama od te teme distancirala. Nekateri so jo zaradi tega celo obtožili, da je podpornica Donalda Trumpa. icon-expand Taylor je končno jasno izrazila svoje mnenje. FOTO: Profimedia Taylor, ki je glede političnega mnenja postala vse bolj glasna šele v zadnjih dveh letih, pa je objavila mnenje, ki njeno stališče končno jasno izraža. Na Twitterju je svojim 86 milijonom sledilcev nedvomno pokazala, na katerem političnem bregu stoji, kar se tiče prihajajočih predsedniških volitev.''Po tem, ko ste celoten mandat netili plamene nadvlade belcev in rasizma, si zdaj drznete hliniti moralno superiornost, preden zagrozite z nasiljem? Ko se začne plenjenje se začne streljanje??? V septembru vas bomo izvolili iz položaja.''je brez zadržkov tvitnila zvezda. Zapis je bil njen odziv na zadnje Twitter objave, ki jih je v svet poslal ameriški predsednik ob protestih v Minneapolisu, ki so posledica smrti temnopoltega Georgea Floyda. 46-letnik je umrl ob nasilni aretaciji policistov, kar je sprožilo burne odzive po celem svetu. icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke