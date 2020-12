Taylor Swift v javnosti vse bolj iskrena o svojem partnerju

Taylor Swift v javnosti redko govori o partnerju, britanskem igralcu Joeju Alwynu, s katerim sta skupaj od leta 2016. Vir blizu zvezdnice je za tuje medije potrdil, da sta zelo srečna in uživata v družbi drug drugega.

"Joe je njena skala,"pravi anonimen vir o ljubezni kantavtorice Taylor Swiftin igralca Joeja Alywna. "Drug do drugega se vedeta zelo odraslo in njuno ljubezensko razmerje je čudovito."

icon-expand Taylor Swift dolgo ni želela odgovarjati na vprašanja o zasebnem življenju. FOTO: Profimedia

Zaljubljenca svoje razmerje ohranjata v zasebnosti vse od leta 2016, pevka pa je v zadnjem času glede zasebnega življenja vse bolj odprta."Mislim, da sem ga v tem času zelo dobro spoznala. Da sem danes v tako dobrem razmerju, je veliko prispevalo tudi to, da o tem v javnosti nisem veliko govorila. Bilo je veliko bolj resnično življenje in ne samo ena od zgodb, ki jo morajo vsi komentirati," je povedala 31-letna Taylor v intervjuju s Paulom McCartneyjemza revijo Rolling Stone. "Ne glede na to, kakšne so okoliščine. Morda odločitev, kje želim živeti, s kom se družiti ali kje se v javnosti pojaviti. Povsod iščem neke drobce vsakdanjosti in običajnega življenja." Taylor je karanteno preživela v družbi izbranca, tako sta se še bolj povezala in skupaj pisala pesmi. Zvezdnica je v svojem dokumentarnem filmu Folklore: The Long Pond Studio Sessions, ki je premiero doživel novembra, razkrila, da je njen skrivnostni tekstopisec William Bowery v resnici 29-letni Joe.

icon-expand Joe Alwyn izbranki pomaga pri pisanju pesmi. FOTO: Profimedia

"Joeja sem iz druge sobe slišala, ko je oblikoval refren za pesem Betty, in sem bila navdušena. Vstopila sem v sobo in rekla, da bi bilo res zanimivo, če bi skupaj napisala pesem." Od takrat sta sodelovala še pri pesmih Champagne Problems in Coney Island, Joe pa ob tem pravi, da mu je všeč, ker lahko ostane v ozadju.