Taylor Swift v pesmi razkrila ime otroka Blake Lively in Ryana Reynoldsa

Ravni ti dve imeni pa sta namignili na to, kako bi lahko bilo ime tretji deklici. Vseh 16 pesmi, ki se nahajajo na albumu, so oboževalci preposlušali do zadnje podrobnosti in odkrili, da pevska zvezdnica razkriva marsikatero, do zdaj še neizdano skrivnost. Pesem pod zaporedno številko 14. se imenuje Betty.V skladbi Swiftova omenja tudi imeni James in Inez. Oboževalci priljubljene glasbenice so izkoristili družbena omrežja in na glavne akterje zgodbe naslovili nekaj vprašanj. ''Moram izvedeti, ali je Betty ime tretjega otroka Blake in Ryana!'', ''To ne more biti naključje'', Ali je Taylor pravkar potrdila ime tretje deklice?''so bili samo nekateri od odzivov, vsi pa so v vprašanjih označili tudi igralski par ter pevko ter tako čakajo na uradno potrditev vseh treh vpletenih, ki so v pristnih prijateljskih odnosih.