Taylor Swift v prvem tednu prodala več kot 800.000 izvodov nove knjige

Samo ena trgovska veriga je bila dovolj, da je Taylor Swift zabeležila najbolj prodajano knjigo prejšnjega tedna in največjo izdajo založbe v letu 2024. Po poročanju Circane, je bila Swiftova Eras Tour Book prodana v 814.000 izvodih med prazničnim vikendom za zahvalni dan. Circana sledi približno 85 odstotkov tiskanega trga, vendar so številke za prodajo njene knjige natančnejše. Swift je knjigo prodajala izključno preko Targeta, ki je na črni petek začel kampanjo Eras.

Taylor je že večkrat poskrbela za ekskluzivne, netradicionalne izdaje. Za svoj koncertni film Eras, ki je izšel leta 2023, je zaobšla hollywoodske studie in sodelovala neposredno z AMC Theaters in Cinemark Theatres. Film Taylor Swift: The Eras Tour je v blagajne prinesel več kot 190 milijonov evrov in velja za najbolj dobičkonosen koncertni film v zgodovini.

Že pred izdajo knjige je bila 34-letnica navdih za biografije, romantično leposlovje, modo, pobarvanke in zbirko receptov za koktajle Shake It Up. Še ena najbolj prodajana knjiga leta 2024 je po poročanju Circane Taylor Swift: A Little Golden Book Biography, pisateljice Wendy Loggia. Zasnovana je v tradiciji priljubljenih uspešnic serije otroških knjig Little Golden, kot sta Trije medvedi in Šepetajoči zajec.