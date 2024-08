Taylor Swift v zaodrje povabila deklici s plesnega tečaja, na katerem se je zgodil napad

Taylor Swift je znova dokazala, da ji ni vseeno za njene oboževalce oziroma Swiftije. Čeprav so nekateri od njih še vedno jezni na svojo idolko, ker odpovedi koncerta ni omenila niti z besedo, se je morda vsaj s to potezo nekoliko odkupila. V zaodrje enega od nedavnih koncertov v Londonu je namreč povabila dve deklici, ki sta bili udeleženi na plesnem tečaju, na katerem se je zgodil grozovit napad.

Po poročanju tujih medijev se je pevka osebno obrnila na vse družine, ki so bile v tragičnem dogodku, ki se je zgodil konec julija v Southportu, kakor koli prizadete. Koliko žrtev se je udeležilo koncerta, ni jasno, da se je v zaodrju družila z dvema deklicama, pa je z videom na TikToku razkrila njuna mama Sami Foster . "Hvala, ker si sinoči in za vedno prinesla upanje in čisto srečo. Hvala, ker si priredila najbolj čarobno noč," je ob videu še zapisala mama.

Na posnetku sta bili dekleti videti presrečni, medtem ko sta se spoznali, pogovarjali in celo objemali s slavno 34-letnico. Skupaj so posnele tudi spominske fotografije, obe dekleti pa sta nosili majici s potiskom Red , kot je naslov ene od pevkinih pesmi. Eno od deklet je imelo na roki velik povoj z napisom ''Narisal si brazgotine okoli mojih zvezd'', ki se nanaša na besedilo pevkine pesmi Cardigan .

Tragedija, ko je 17-letni moški z nožem napadel udeležence plesnega tečaja na temo Taylor Swift, je glasbenico močno prizadela. Tri deklice so na dogodku umrle, osem jih je bilo ranjenih, motiv osumljenca pa ostaja neznan. Kot je povedala zvezdnica, je bila po dogodku povsem izgubljena."Izguba življenja in nedolžnosti ter grozljiva travma sta bili povzročeni vsem, ki so bili tam," se je takrat odzvala pevka in dodala: "To so bili le majhni otroci na plesnem tečaju. Sploh ne vem, kako naj izrazim sočutje tem družinam."