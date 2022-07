Taylor Swift vodilna 'podnebna zločinka': letos že na 170 zasebnih poletih.

Zvezdnica Kylie Jenner je nedavno nehote odprla vprašanje, vezano na problematiko prekomernega uporabljanja zasebnih letal. Luksuzna prevozna sredstva, ki jih najpogosteje uporabljajo zvezdniki, zaradi emisij CO2 in ton goriva, potrebnih za delovanje, izjemno škodujejo okolju. Kylie je javnost s 17-minutnim letom, s katerim si je prihranila slabe pol ure daljšo vožnjo z avtomobilom, razburila do te mere, da so si uporabniki družbenih omrežij zadali cilj, da preverijo, kdo od slavnih še sprejema podobne okolju neprijazne odločitve.