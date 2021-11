Taylor Swift z novim starim albumom in kratkim filmom

Red (Taylor's Version) bo ponudil 30 skladb, ki so bile prej razpršene – 16 v standardni in 22 v luksuzni izdaji. Po besedah glasbenice bodo lahko oboževalci končno prisluhnili vsem 30 pesmim, ki so bile že od začetka predvidene za album. Poleg novih različic uspešnic, kot so We Are Never Ever Getting Back Together, I Knew You Were Trouble ter 22, bo album ponudil tudi precej daljšo skladbo All Too Well, ki naj bi jo po govoricah posvetila svojemu minulemu razmerju z Jakom Gyllenhaalom. Skladba bo na novem albumu skoraj dvakrat daljša; na prvem je trajala pet minut in pol.

Prav omenjena pesem pa je na platformi YouTube dobila tudi svoj 15-minutni film, v katerem sta poleg pevke zaigrala še 19-letna Sadie Sink in 30-letni Dylan O’Brien. Zvezdnica, ki je za film napisala scenarij in stopila v čevlje režiserke, je v filmu uprizorila vzpone in padce razmerja med mlajšim dekletom in starejšim fantom. Mnogi so zaradi uporabe naslova pesmi All Too Well hitro ugotovili, da je v kratkem filmu prikazano njeno razmerje z Gyllenhaalom, ki je bil od nje starejši 9 let. Film si je v prvih devetih urah ogledalo že več kot 8 milijonov uporabnikov, igro obeh igralcev pa je pevka izrazito pohvalila v pogovoru z voditeljem Jimmyjem Fallonom. Dejala je, da je igralca ne bi mogla še bolj navdušiti, kot sta jo.