Taylor Swift z novo skladbo dosegla največje število ogledov v svoji karieri

29-letna glasbenica Taylor Swift je izdala je novo skladbo z naslovom Me, s katero je napovedala svoj prihajajoči, sedmi album – pesem pa je v 24 urah dosegla rekordno število ogledov in pristala na drugem mestu, takoj za skladbo korejske glasbene pop skupine BTS.

Video, ki je prišel na platformo YouTube 26. aprila, je v samo 24 urah zbral približno 65,2 milijona ogledov, s čimer je Taylor praktično pometla s konkurenco iz glasbene industrije. Prekosila je tudi Ariano Grande , ki je za svojo pesem Thank U, Next, v 24 urah zbrala približno 55 milijonov ogledov in za nekaj časa postavila rekord med solo oziroma ženskimi glasbenimi izvajalkami.

Potrebno je omeniti, da ne Ariana in ne Taylor nista uspeli prekositi fantov iz korejske glasbene pop skupine BTS, katerih skladbo Boy With Luv si je v 24 urah na YouTube-u ogledalo skoraj 75 milijonov ljudi.

Taylor pa ni daleč za seboj pustila zgolj svoje konkurence iz glasbenih voda, prekosila je tudi samo sebe: z novo skladbo je namreč dosegla največje število ogledov v zgodovini svojega glasbenega ustvarjanja, pesem pa je, po dosedanjih podatkih sodeč, postala celo bolj priljubljena od njene lanskoletne skladbeLook What You Made Me Do, katera je v enem letu na YouTube-u zbrala približno milijardo ogledov.