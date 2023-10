Taylor Swift z zvezdniškimi prijatelji znova navijala za Travisa Kelcea

Taylor Swift zadnje dni pozornosti javnosti ne lovi s svojo glasbo, ampak s svojo novo ljubeznijo. Čeprav njena zveza z nogometašem Travisom Kelceem ni uradno potrjena, se je zvezdnica nedavno ponovno udeležila ene od njegovih tekem. Na tribunah je za svojega dragega navijala v družbi zvezdniških prijateljev Sophie Turner, Blake Lively, Ryana Reynoldsa, Hugha Jackmana, Sabrine Carptenter in Antonija Porowskega, znova pa se je družila tudi s športnikovo mamo.

Da je Taylor Swift trenutno zagledana v Travisa Kelcea, zadnje dni pišejo vsi svetovni mediji. Priljubljena zvezdnica pa se na to ne ozira, in čeprav zveze z igralcem ameriškega nogometa še ni uradno potrdila, s svojimi dejanji vedno znova kaže na to, da je med njima nekaj več kot samo prijateljstvo. Nedavno je na tekmi med Kansas City Chiefsi in New York Jetsi za svojega dragega ponovno navijala s tribun stadiona MetLife.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

33-letna Taylor se je Travisove zadnje tekme v New Jerseyju udeležila v družbi zvezdniških prijateljev in brata Austina Swifta. Pri glasnem navijanju so ji družbo delali tako igralska zakonca Blake Lively in Ryan Reynolds, igralec Hugh Jackman, igralka Sophie Turner, pevka Sabrina Carpenter in televizijec Antoni Porowski kot tudi športnikova mama Donna Kelce. Na stadionu so opazili tudi pevko Brittany Mahomes, ženo igralca Patricka Mahomesa.