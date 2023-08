Taylor Swift zaposlene nagradila v skupni vrednosti 50 milijonov evrov

Taylor Swift je uslužbencem svoje turneje Eras dala denarno nagrado v skupni vrednosti 50 milijonov evrov (55 milijonov dolarjev), so za revijo People potrdili dobro obveščeni viri. Dejali so, da je denarno nagrado namenila vsem zaposlenim na turneji, od plesalcev in postavljavcev odra do tonskih tehnikov ter kuharjev.