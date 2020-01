Taylor Swift: Zaradi stradanja sem skoraj obležala na odru

30-letna glasbenica Taylor Swift je v novem dokumentarnem filmu Miss Americana spregovorila o svoji bitki z motnjo hranjenja in priznala, da so jo večkrat prizadele opazke in kritike, ki jih je bila deležna s strani javnosti. ''Zame ni priporočljivo vsak dan gledati fotografije, na katerih sem jaz. ... V preteklosti se je nekajkrat zgodilo, da je nekdo komentiral mojo postavo ali pa pripomnil, da izgledam kot nosečnica, zaradi česar sem namerno stradala.''

Taylor Swift opisala odnos , ki ga je imela do hrane in do svojega telesa.

Leta 2014, v času turneje ob izdaji prvega albuma z naslovom 1989, je bila Taylor izjemno vitka. Priznala je, da se je med takratnimi nastopi večkrat počutila, kot da bo vsak vsak trenutek obležala na odru. A to se ji takrat ni zdelo zaskrbljujoče.''Takrat sem bila prepričana, da je občutek tolikšne izčrpanosti nekaj povsem običajhnega. Šele zdaj vem, da se ob pravilnem prehranjevanju telesu zagotovi potrebna energija in moč, da lahko zdrži napore na koncertih. Stradanje ni pravi odgovor – pravilno prehranjevanje je'' je povedala. Za Variety je opisala svoj odnos do hrane in priznala: ''Moj odnos do hrane je pravzaprav takšen, kot do vseh drugih stvari v mojem življenju. Delujem po principu nagrajevanja in kaznovanja. Ko sem bila stara 18 let, sem pristala na naslovnici revije, pozirala pa sem v obleki, v kateri je bil moj trebuh videti večji. V naslovu je pisalo 'Noseča pri 18?'. Takrat sem se odločila 'kaznovati' tako, da nisem jedla.''

Swiftova je poudarila, da je vitkost danes nekaj povsem običajnega in da včasih težko ločimo, kdaj je nekdo normalno oziroma pretirano vitek.''Navajeni smo teles deklet, ki krasijo naslovnice številnih revij. Na vsaki od teh naslovnic so ponavadi skoraj pretirano vitka dekleta. Živimo v družbi, kjer je povsem normalno, da ti skoraj popoln neznanec pove ali napiše, kaj si misli o tvojem telesu. Upam, da bo moja izpoved vsaj malo pomagala kopici mladih deklet, ki se morda soočajo s podobnimi težavami.''