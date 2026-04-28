Taylor Swift želi pred zlorabami z umetno inteligenco zaščititi svoj glas in videz

Taylor Swift je v ZDA vložila tri različne zahteve, s katerimi bo zaščitila svoj glas in podobo in se tako zavarovala pred zlorabami s pomočjo uporabe umetne inteligence. Priložila je eno od svojih fotografij, ki so nastale med turnejo Eras, ter dva avdioposnetka, na katerih se med promocijo zadnjega albuma predstavi. V zadnjih letih se je na spletu pojavilo več lažnih fotografij in posnetkov zvezdnice, ki so jih nepridipravi ustvarili z umetno inteligenco, med njimi tudi volilni oglas, na katerem poziva, naj volivci glasujejo za Donalda Trumpa.

Pevka s tem sledi igralcu Matthewu McConaugheyju, ki je v začetku leta kot prvi zvezdnik pod lastno znamko zaščitil svoj glas in podobo pred zlorabami z uporabo umetne inteligence. Gre za relativno novost, s katero se skušajo znani zavarovati pred porastom uporabe in zlorabe njihove podobe in glasu.

Fotografija, ki jo je izbrala Swift, prikazuje pevko, ki stoji na odru, v rokah pa drži kitaro rožnate barve s črnim trakom, oblečena pa je v večbarvno obleko in srebrne škornje, so navedli v prijavi, uporabljali pa so jo kot del promocijskega gradiva turneje. Zavarovati želi tudi avdioposnetka, na katerih pove: "Hej, sem Taylor!" in "Hej, sem Taylor Swift!", ki ju je minulo jesen uporabila za promocijo albuma The Life of a Showgirl.

Tudi v primeru, da ne bi bili uporabljeni fotografija in določena posnetka, je to dovolj, da njene podobe in glasu ni mogoče vsesplošno uporabljati in spreminjati s pomočjo umetne inteligence, pravi pravnik Josh Gerben, ki je na svojem blogu prvi objavil podrobnosti njene zahteve.