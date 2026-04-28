Taylor Swift želi pred zlorabami z umetno inteligenco zaščititi svoj glas in videz

Taylor Swift je v ZDA vložila tri različne zahteve, s katerimi bo zaščitila svoj glas in podobo in se tako zavarovala pred zlorabami s pomočjo uporabe umetne inteligence. Priložila je eno od svojih fotografij, ki so nastale med turnejo Eras, ter dva avdioposnetka, na katerih se med promocijo zadnjega albuma predstavi. V zadnjih letih se je na spletu pojavilo več lažnih fotografij in posnetkov zvezdnice, ki so jih nepridipravi ustvarili z umetno inteligenco, med njimi tudi volilni oglas, na katerem poziva, naj volivci glasujejo za Donalda Trumpa.
Pevka s tem sledi igralcu Matthewu McConaugheyju, ki je v začetku leta kot prvi zvezdnik pod lastno znamko zaščitil svoj glas in podobo pred zlorabami z uporabo umetne inteligence. Gre za relativno novost, s katero se skušajo znani zavarovati pred porastom uporabe in zlorabe njihove podobe in glasu.
Fotografija, ki jo je izbrala Swift, prikazuje pevko, ki stoji na odru, v rokah pa drži kitaro rožnate barve s črnim trakom, oblečena pa je v večbarvno obleko in srebrne škornje, so navedli v prijavi, uporabljali pa so jo kot del promocijskega gradiva turneje. Zavarovati želi tudi avdioposnetka, na katerih pove: "Hej, sem Taylor!" in "Hej, sem Taylor Swift!", ki ju je minulo jesen uporabila za promocijo albuma The Life of a Showgirl.
Tudi v primeru, da ne bi bili uporabljeni fotografija in določena posnetka, je to dovolj, da njene podobe in glasu ni mogoče vsesplošno uporabljati in spreminjati s pomočjo umetne inteligence, pravi pravnik Josh Gerben, ki je na svojem blogu prvi objavil podrobnosti njene zahteve.
Izraz 'deepfake' označuje sintetične medije, kot so videoposnetki, slike ali zvočni posnetki, ki so bili ustvarjeni ali spremenjeni s pomočjo naprednih algoritmov umetne inteligence, zlasti globokega učenja. Ta tehnologija omogoča zamenjavo obraza osebe v videoposnetku ali posnemanje njenega glasu z izjemno natančnostjo, kar ustvarja vtis, da oseba govori ali počne stvari, ki se v resnici niso zgodile. Zaradi visoke stopnje realizma se ta tehnologija pogosto zlorablja za širjenje dezinformacij, prevare ali kršenje zasebnosti posameznikov.
Matthew McConaughey je priznan ameriški igralec in producent, prejemnik oskarja, ki je v svoji dolgi karieri nastopil v številnih odmevnih filmih. Njegova nedavna odločitev, da pravno zaščiti svoj glas in podobo pred umetno inteligenco, predstavlja pionirski korak v zabavni industriji. S tem je vzpostavil precedens za druge zvezdnike, saj je opozoril na nujnost posodobitve pravnih okvirov, ki bi ščitili t. i. 'pravice do javne podobe' (right of publicity) v digitalni dobi, kjer lahko tehnologija brez dovoljenja poustvari identiteto katere koli znane osebe.
Pravica do javne podobe je pravni koncept, ki posamezniku omogoča nadzor nad komercialno uporabo njegove identitete, kar vključuje ime, podobo, glas ali druge prepoznavne lastnosti. Ta pravica preprečuje drugim, da bi brez dovoljenja izkoriščali osebnost nekoga v namene oglaševanja ali ustvarjanja dobička. V času hitrega razvoja umetne inteligence postajajo te pravice ključno orodje za zaščito pred nepooblaščenim ustvarjanjem digitalnih dvojnikov, ki bi lahko zavajali javnost ali škodovali ugledu posameznika.
