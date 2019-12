Taylor Swift: Ženske so v glasbeni industriji nepravično obravnavane

Zvezdnica je v govoru navedla tudi številne primere, kako so ženske v glasbeni industriji nepravično obravnavane: "Ljudje so iskali različne razloge za uspeh žensk, in ko sem sama to spoznala, sem začela na glasbeno industrijo gledati drugače. Takrat sem postala zrcalo svojih obrekovalcev. Ko so govorili, da nečesa ne zmorem, sem jim dokazala nasprotno."

O začetkih in preboju z albumom Fearless je povedala: "Videla sem, da obstajajo še druge zvrsti v glasbi poleg country in postala sem resnično radovedna. Svojo glasbo sem slišala na pop radiu in kmalu pristala na prvem mestu, začela pa sem dojemati tudi to, da imajo vsi zadržke do žensk v glasbeni industriji."

S svojo glasbo je utišala neprijazne pripombe in odgovorila na kritike, v ospredje je postavila Lano Del Rey, ki je kljub kritikam nadaljevala svojo kariero. "Ne smemo dovoliti, da ovire in kritike upočasnijo naše ustvarjanje." V svojem govoru je namenila tudi nekaj besed novincem v industriji, ki jih občuduje – to so Lizzo, Rosalia, Camila Cabello, Halsey, Megan Thee Stallion, Princess Nokia, H.E.R. in Billie Eilish.

Boj za avtorske pravice

Seveda pa je spregovorila tudi o dolgem boju s svojo nekdanjo založbo, ki ji je odvzela avtorske pravice do videoposnetkov in pesmi. Swiftova je že precej časa v 'vojni' s Scottom Borchetto in Scottom Braunom. "V zadnjem času se je zgodilo veliko stvari, ki so me razočarale, in na pomembnih mestih so ljudje, ki lahko škodujejo industriji, in zdi se mi, da sem jaz prava oseba, ki lahko o teh težavah spregovori naglas. To je neurejen sistem, ki prihaja in si lasti našo glasbo, kot da je nepremičnina, kot da gre za aplikacijo ali modno linijo. To se je zgodilo brez moje odobritve, posvetovanja ali soglasja."

Sicer pa se je tudi Braun pred kratkim odzval na pevkine obtožbe: "Mislim, da lahko o teh težavah razpravljamo za zaprtimi vrati in hitro pridemo do sporazuma. To želim doseči že več mesecev, ampak nam je situacija ušla iz rok."