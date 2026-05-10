Ted Danson po zdravstvenem zapletu: Smrtnost je resnična in ne le stvar govoric

Ted Danson je po zdravstvenem zapletu, ki ga je doživel nedavno, ponovno razmislil o svojem življenju in o tem, kaj je zanj zares pomembno. Zvezdnik filma Reševanje vojaka Ryana je o tem spregovoril v svojem podkastu Where Everybody Knows Your Name in dodal, da se zdaj bolj zaveda minljivosti, ki neizbežno pride s smrtjo.
"Ker sem imel težave z zdravjem, sem se začel zavedati minljivosti, kar je bilo na nek način osvobajajoče. Zdaj sem v redu, a takrat sem vedel, da je konec resničen. Postal sem bolj ponižen, saj minljivost ni le govorica. Tudi Ted Danson ji ne uide," je povedal 78-letni zvezdnik.
Ob tem je poudaril, da je bil zdravstveni zaplet zanj presenečenje, a ni natančno razkril, s kakšnimi težavami se je spopadal. "Mislim, da je bila to najboljša stvar, ki se mi je zgodila, saj zdaj nekatere stvari počnem drugače," je dejal in dodal, da z ženo Mary zdaj dvakrat dnevno meditirata.
Tako kot večina ljudi, ki zboli, si je obljubil, da bo zdaj še bolj pazil na svoje zdravje, le da tokrat misli resno in se bo tega tudi držal, je še povedal. "O tem sem vedno govoril, le da sem takrat lagal," je še dodal v smehu, ko je govoril o meditaciji.
Ted Danson je postal svetovno znan s svojo ikonično vlogo natakarja Sama Malonea v izjemno priljubljeni ameriški humoristični seriji Cheers, ki se je predvajala med letoma 1982 in 1993. Njegova upodobitev nekdanjega igralca bejzbola, ki vodi bar v Bostonu, je definirala njegovo kariero in mu prinesla številne nagrade emmy ter zlati globus, s čimer se je utrdil kot eden najbolj prepoznavnih obrazov televizijske zabave.
Meditacija je starodavna praksa urjenja uma, pri kateri posameznik uporablja tehnike, kot so osredotočenost na dihanje ali ponavljanje manter, da doseže stanje globoke sprostitve in duševne jasnosti. Znanstvene raziskave kažejo, da redna meditacija pomaga zmanjševati stres, izboljšuje čustveno stabilnost, povečuje sposobnost koncentracije ter prispeva k boljšemu splošnemu počutju, kar je pogosto razlog, da se ljudje po življenjskih preizkušnjah zatečejo k tej obliki skrbi zase.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.