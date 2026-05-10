Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Ted Danson po zdravstvenem zapletu: Smrtnost je resnična in ne le stvar govoric

Los Angeles, 10. 05. 2026 08.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Ted Danson

Igralec Ted Danson, ki je znan po seriji Na kraju zločina, je v svojem podkastu spregovoril o nedavnem zdravstvenem zapletu, zaradi katerega se je zavedal svoje smrtnosti. 78-letni zvezdnik podrobnosti o svojem zdravju sicer ni razkril, a je dejal, da je zdaj bolj ponižen.

Ted Danson je po zdravstvenem zapletu, ki ga je doživel nedavno, ponovno razmislil o svojem življenju in o tem, kaj je zanj zares pomembno. Zvezdnik filma Reševanje vojaka Ryana je o tem spregovoril v svojem podkastu Where Everybody Knows Your Name in dodal, da se zdaj bolj zaveda minljivosti, ki neizbežno pride s smrtjo.

Ted Danson
Ted Danson
FOTO: Profimedia

"Ker sem imel težave z zdravjem, sem se začel zavedati minljivosti, kar je bilo na nek način osvobajajoče. Zdaj sem v redu, a takrat sem vedel, da je konec resničen. Postal sem bolj ponižen, saj minljivost ni le govorica. Tudi Ted Danson ji ne uide," je povedal 78-letni zvezdnik.

Ob tem je poudaril, da je bil zdravstveni zaplet zanj presenečenje, a ni natančno razkril, s kakšnimi težavami se je spopadal. "Mislim, da je bila to najboljša stvar, ki se mi je zgodila, saj zdaj nekatere stvari počnem drugače," je dejal in dodal, da z ženo Mary zdaj dvakrat dnevno meditirata.

Tako kot večina ljudi, ki zboli, si je obljubil, da bo zdaj še bolj pazil na svoje zdravje, le da tokrat misli resno in se bo tega tudi držal, je še povedal. "O tem sem vedno govoril, le da sem takrat lagal," je še dodal v smehu, ko je govoril o meditaciji.

Razlagalnik

Ted Danson je postal svetovno znan s svojo ikonično vlogo natakarja Sama Malonea v izjemno priljubljeni ameriški humoristični seriji Cheers, ki se je predvajala med letoma 1982 in 1993. Njegova upodobitev nekdanjega igralca bejzbola, ki vodi bar v Bostonu, je definirala njegovo kariero in mu prinesla številne nagrade emmy ter zlati globus, s čimer se je utrdil kot eden najbolj prepoznavnih obrazov televizijske zabave.

Meditacija je starodavna praksa urjenja uma, pri kateri posameznik uporablja tehnike, kot so osredotočenost na dihanje ali ponavljanje manter, da doseže stanje globoke sprostitve in duševne jasnosti. Znanstvene raziskave kažejo, da redna meditacija pomaga zmanjševati stres, izboljšuje čustveno stabilnost, povečuje sposobnost koncentracije ter prispeva k boljšemu splošnemu počutju, kar je pogosto razlog, da se ljudje po življenjskih preizkušnjah zatečejo k tej obliki skrbi zase.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
ted danson igralec zdravje smrtnost zaplet

Še ena igralka na OnlyFansu: Sem v koraku s časom

24ur.com Neil Diamond o Parkinsonovi bolezni: Iz tega moram izvleči najboljše
24ur.com Matthäus: Skrbi me za Beckenbauerja, ni v najboljšem stanju
24ur.com Igralec Eric Dane v solzah spregovoril o bolezni: To ni moj konec
24ur.com Žena kitarista Briana Maya: Še nikoli ni bil srečnejši
24ur.com Elton John o smrtnosti: Ne vem, koliko časa mi je še ostalo
24ur.com Zgodba 72-letnega Tomaža Gržiniča: kako je živeti z demenco?
24ur.com Po dolgoletni bitki z rakom umrl igralec Paul Reubens
Priporoča
  • n1
  • n2
  • n3
  • n4
  • n5
  • n6
  • n7
  • n8
  • n9
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Tako ljubki so otroci slavnega pevca skupine Backstreet Boys
Kaj lahko pričakujete med prvo nosečnostjo?
Kaj lahko pričakujete med prvo nosečnostjo?
Zakaj otrok hodi po prstkih? Kdaj je to normalno in kdaj nakazuje težave?
Zakaj otrok hodi po prstkih? Kdaj je to normalno in kdaj nakazuje težave?
Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
zadovoljna
Portal
Zato je princesa Diana strgala obleko priznanega oblikovalca
Tedenski horoskop: Tehtnice čaka romantika, kozorogi so osredotočeni na cilje
Tedenski horoskop: Tehtnice čaka romantika, kozorogi so osredotočeni na cilje
Dnevni horoskop: Raki bodo občutljivi, energija levov pa magnetna
Dnevni horoskop: Raki bodo občutljivi, energija levov pa magnetna
Koliko kave lahko spijemo na dan? Strokovnjaki razkrivajo, kaj je še varno
Koliko kave lahko spijemo na dan? Strokovnjaki razkrivajo, kaj je še varno
vizita
Portal
Konoplja pri najstnikih upočasnjuje kognitivni razvoj, razkrivajo študije
Znaki vnetja debelega črevesa, ki jih ne smete spregledati
Znaki vnetja debelega črevesa, ki jih ne smete spregledati
Preprosta vaja ploskanja, ki lahko kaže na možganski tumor
Preprosta vaja ploskanja, ki lahko kaže na možganski tumor
Bi radi shujšali? Preverite pomen cirkadianega ritma pri obrokih
Bi radi shujšali? Preverite pomen cirkadianega ritma pri obrokih
cekin
Portal
Katera znamenja najhitreje zapravljajo?
Koliko bi danes res stal en sam dan življenja kot v filmu Hudičevka v Pradi? Znesek je šokanten
Koliko bi danes res stal en sam dan življenja kot v filmu Hudičevka v Pradi? Znesek je šokanten
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
moskisvet
Portal
To so najbolj umazana mesta na letalu: strokovnjaki opozarjajo, česa se med letom raje ne dotikajte
Fitnes z Victorio Beckham: David Beckham navdušen nad njeno postavo
Fitnes z Victorio Beckham: David Beckham navdušen nad njeno postavo
Nisva se dotaknila ... a sva si želela isto
Nisva se dotaknila ... a sva si želela isto
Veste, da oddajate svetlobo?
Veste, da oddajate svetlobo?
dominvrt
Portal
Kako pravilno presaditi sobne rastline: vodič za začetnike v 5 korakih
Veterinarji opozarjajo: priljubljena pasja igrača lahko resno poškoduje zobe
Veterinarji opozarjajo: priljubljena pasja igrača lahko resno poškoduje zobe
Kako urediti garažo: triki za popoln red in več prostora
Kako urediti garažo: triki za popoln red in več prostora
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
okusno
Portal
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
To priljubljeno živilo bi vam lahko podaljšalo življenje
To priljubljeno živilo bi vam lahko podaljšalo življenje
Pozabite na limono, s tem dodatkom bo bezgov sirup še boljši
Pozabite na limono, s tem dodatkom bo bezgov sirup še boljši
5 hitrih sladic brez peke, ki so popolne za vikend razvajanje
5 hitrih sladic brez peke, ki so popolne za vikend razvajanje
voyo
Portal
Sanjski moški
Blanca
Blanca
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699