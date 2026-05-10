Ted Danson po zdravstvenem zapletu: Smrtnost je resnična in ne le stvar govoric

Ted Danson je po zdravstvenem zapletu, ki ga je doživel nedavno, ponovno razmislil o svojem življenju in o tem, kaj je zanj zares pomembno. Zvezdnik filma Reševanje vojaka Ryana je o tem spregovoril v svojem podkastu Where Everybody Knows Your Name in dodal, da se zdaj bolj zaveda minljivosti, ki neizbežno pride s smrtjo.

"Ker sem imel težave z zdravjem, sem se začel zavedati minljivosti, kar je bilo na nek način osvobajajoče. Zdaj sem v redu, a takrat sem vedel, da je konec resničen. Postal sem bolj ponižen, saj minljivost ni le govorica. Tudi Ted Danson ji ne uide," je povedal 78-letni zvezdnik.

Ob tem je poudaril, da je bil zdravstveni zaplet zanj presenečenje, a ni natančno razkril, s kakšnimi težavami se je spopadal. "Mislim, da je bila to najboljša stvar, ki se mi je zgodila, saj zdaj nekatere stvari počnem drugače," je dejal in dodal, da z ženo Mary zdaj dvakrat dnevno meditirata.

Tako kot večina ljudi, ki zboli, si je obljubil, da bo zdaj še bolj pazil na svoje zdravje, le da tokrat misli resno in se bo tega tudi držal, je še povedal. "O tem sem vedno govoril, le da sem takrat lagal," je še dodal v smehu, ko je govoril o meditaciji.