Teden dni po naznanitvi ločitve naj bi bila že sveže zaljubljena

Kot smo že pročali, sta se Zooey Deschanel in Jacob Pechenik po štirih letih zakona razšla. V javnosti pa je zdaj odjeknila novice, da se je Zooey pred kratkim v javnosti za roke držala z Jonathanom Scottom. Je igralka tik po razhodu že našla novo ljubezen?

Le teden dni po novici, da sta se igralka Zooey Deschanel in producent Jacob Pechenik po štirih letih zakona razšla, se v ameriških medijih že pojavljajo navedbe, da naj bi se Zooey videvala z zvezdnikom serije Property Brothers Jonathanom Scottom. E! News piše, da so zvezdnika opazili med držanjem za roke in svojim bralcem celo potrdili, da sta par.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kako pa sta Zooey in Jonathan sploh spoznala? Po navedbah Hollywood Life je iskrica preskočila, ko sta prejšnji mesec snemala Avto karaoke za oddajo The Late Late Show z Jamesom Cordenom. Tam pa sta bila tudi Zooeyjina sestra Emily Deschanellin Jonathanov dvojček Drew Scott.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke