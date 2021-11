Teden po Astroworld stampedu vloženih že 108 tožb proti raperju in organizatorjem

Po stampedu, ki se je zgodil med nastopom raperja Travisa Scotta na festivalu Astroworld v ameriškem mestu Houston, so družine žrtev in poškodovani udeleženci vložili že več kot sto tožb proti glasbeniku in organizatorju dogodka. Število mrtvih se je v tem času povzpelo na devet, poškodovanih pa ostaja več kot 300 ljudi, med drugim tudi 9-letnik, ki je zaradi hudih poškodb v komi.

Tragedija na festivalu Astroworld vsak dan dobiva nove razsežnosti. V tednu od nesrečnega stampeda, v katerem je umrlo devet ljudi, je bilo na sodišče vloženih 108 tožb, s katerimi želijo poškodovani obiskovalci in družine pokojnih pred roko zakona privesti raperja Travisa Scotta in organizatorje dogodka, ki po mnenju mnogih niso poskrbeli za zadostno varnost ter niso pravočasno ukrepali, ko se je stampedo pričel.

icon-expand Število tožb se je v tednu dni povzpelo na 108. FOTO: Profimedia

Po zadnjih podatkih naj bi se nenadzorovano prerivanje množice, ki je pod seboj pokopala številne posameznike, odvijalo kar štirideset minut. V tem času naj bi ljudje pričeli vzklikati in prosjačiti za pomoč, sodeč po videoposnetkih, ki so preplavili splet, pa so nekateri celo splezali na stran odra, kjer so ljudi v zaodrju prosili, naj raper prekine z nastopom in umiri situacijo.

Med vloženimi tožbami se je poleg raperjevega imena in imena organizatorjev znašel tudi kanadski raper Drake (Aubrey Drake Graham), ki je v času stampeda s Scottom (Jacques Bermon Webster II) zavzel oder. “Smrtonosni porast množice in njegove posledice so se odvili tik pred Websterjem in Grahamom, ki sta kljub temu nadaljevala z nastopom, medtem ko se je medicinsko osebje trudilo priti do številnih nezavestnih in poškodovanih obiskovalcev koncerta,” je v tožno zapisala ena od poškodovanih obiskovalk. Tožbo je vložila tudi družina 9-letnega obiskovalca, ki je zaradi poškodb pristal v komi.