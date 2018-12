Bosta postali prijateljici ali ostali večni tekmici?

Kourtney Kardashian in Sofia Richie imata skupno vsaj eno stvar: moškega njunih življenj. Scott Disick je namreč oče Kourtneyjinih otrok in Sofijin trenutni partner. In kakšen odnos sta zvezdnici ob tem uspeli razviti do sedaj?

39-letna Kourtney Kardashianin 20-letna Sofia Richie delita istega moškega – vsaj na nekaterih področjih. Scott Disick je bil namreč dolga leta Kourtneyjin partner, v času njunega razmerja pa sta postala starša trem otrokom.

Scott in Kourtney s svojimi tremi otroki FOTO: Profimedia

Manekenka Sofia, po drugi strani, je hčerka uspešnega glasbenika Lionela Richieja, za katero so mnogi izrazili mnenje, da je močno podobna Kourtney in da je Scott v resnici poiskal mlajšo dvojnico svojega nekdanjega dekleta.

'Nepremostljive ovire' FOTO: Profimedia

Zakaj sta se Scott in Kourtney pravzaprav razšla? Scott in Kardashianova sta bila v turbulentnem razmerju, ki je vključevalo številne vzpone in padce. Disick se je večino časa boril z odvisnostjo od popivanja in iger na srečo, ob vsem tem pa zvezdniškemu paru vpetost v resničnostni šov V koraku z družino Kardashian ni storila nikakršne usluge. Zaradi oddaje praktično nista imela prostora za razvoj intimnega odnosa stran od oči javnosti. Scott sicer nikoli ni skrival, da ga Kourtneyjina podoba privlači, očitno pa so številni pritiski in medijska izpostavljenost njun odnos načeli do te mere, da je Disick iskal uteho in razumevanje na drugih mestih – daleč od vseh kamer in življenjskega stila družine Kardashian. Ob razhodu sta v sporočilu za javnost med drugim zapisala, da sta trčila v nepremostljive ovire in da sta se odločila za ločeni življenji, čeprav se imata še vedno rada. Novo dekle podobno nekdanjemu? Kmalu po njunem razhodu je bil 35-letni Scott opažen v družbi 20-letne Sofie, njuno razmerje pa je na začetku največ pozornosti pritegnilo zaradi Sofijine podobnosti s Kourtney. Pojavila so se tudi namigovanja, da je Disick našel 'mlajšo zamenjavo' najstarejši izmed sester Kardashian. Čeprav je Kourtney najverjetneje mislila, da bo njegov odnos s Sofio kmalu postal stvar preteklosti, pa ni bilo tako. 20-letnica je bila namreč že nekaj mesecev po začetku njunega razmerja opažena v družbi njegovih otrok, Scottov videz pa se je v razmerju z manekenko nekoliko spremenil.

Scott se je v razmerju s Sofio popolnoma spremenil. FOTO: Profimedia

Pustil si je brado, njegova pričeska pa je zdaj vedno urejena v športno elegantnem stilu. Vse kaže na to, da se je Scott v odnosu s Sofio popolnoma spremenil in da so njegove težave s popivanjem po dolgih letih postale stvar preteklosti. Govorice o njunem razmerju so se pojavile maja 2017, oktobra 2017 pa sta z objavo na Instagramu tudi prvič obelodanila, da so stvari med njima 'resne'. Kakšen odnost sta v tem času uspeli vzpostaviti Sofia in Kourtney?

Sofii ni najbolj prijetno, ker Scott veliko časa preživlja s Kourtney. FOTO: Profimedia

Čeprav so številni mediji do sedaj pisali, da sta Sofia in Kourtney v tekmovalnem odnosu in da starejša Kardashianova 'kopira' stil svoje mlajše dvojnice, sta pred časom privolili v skupno druženje na večerji, ki je potekala v eni izmed malibujskih restavracij. Takrat se je sestal cel 'ljubezenski trikotnik' in čeprav so mnogi pričakovali, da je skupna večerja med Scottom, Sofio in Kourtney pomenila tudi začetek njihovega skupnega druženja, temu ni bilo tako. Sofia in Kourtney naj bi se namreč na večerji zgolj vljudnostno spoznali, saj je Sofia na nek način postala druga mama Kourtneyjinim otrokom. Po večerji se nista več sestali. Vir blizu Kourtney je za E!News povedal, da Kourtney ne želi razviti poglobljenega odnosa s Sofio: ''Kourtney se je zdaj že sprijaznila s tem, da je Sofia postala stalnica v Scottovem življenju in tudi v življenju njenih otrok – z njo pa ne želi imeti nikakršnega opravka. Vse, kar jo je zanimalo, je to, kako bodo skupaj sodelovali pri vzgoji otrok. Kourtney rada preživlja prosti čas s Scottom in otroki, a si v njihovem skupnem druženju ne želi Sofijine prisotnosti.''

Kourtney rada preživlja čas s Scottom in otroki - a brez Sofijine prisotnosti. FOTO: Profimedia

Resničnostna zvezdnica je pred dnevi delila fotografijo, na kateri je zajet eden izmed utrinkov skupinskega druženja s Scottom. Na sliki je pozirala v zapeljivi in nekoliko razgaljeni obleki v ležečem položaju, poleg nje pa je Scott z njuno hčerko Penelope. Pod fotografijo je delila kratek zapis: ''Deljeno starševstvo.''

Kourtney je objavila fotografijo, s katero je izzvala Sofijino ljubosumje. FOTO: Profimedia