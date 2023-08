Tekmo nadaljeval brez dresa in dobil na tisoče novih oboževalcev

Pretekli konec tedna je bila v Melbournu tekma avstralske nogometne lige, na kateri sta se pomerili ekipi Collingwood in Brisbane Lions. Slednja je dvoboj dobila, a to ni edini dosežek, s katerim se lahko pohvali. Javnost je namreč navdušil 22-letni član ekipe Deven Robertson .

Po tem, ko so nogometašu med prerivanjem na tekmi strgali dres, je 22-letnik nekaj časa na zelenici igral brez majice. Posnetki in fotografije razgaljenega športnika so preplavili družbena omrežja in Robertson je na Instagramu dobil že skoraj 30 tisoč novih sledilcev. Na spletu so se zvrstili komentarji, polni občudovanja in navdušenja nad športnikovim videzom.

"Snemalec je razumel svojo nalogo," se je v komentarjih pošalila uporabnica in se zahvalila osebju za kamero, ki je ujela športnika brez majice. "Ekipa Collingwooda (poražena ekipa, op. a.) je naredila vsaj nekaj prav, ko mu je strgala dres," se je pošalil nekdo drug. "To je že sedmi videoposnetek, ki ga vidim na to temo in ne pritožujem se," pa je poplavo videoposnetkov golega športnika na TikToku komentirala tretja uporabnica.

"Pojma nimam o avstralski nogometni ligi ter o avstralskem nogometu, a ravnokar so dobili novega gledalca," je še bilo moč prebrati pod objavami o Devenu Robertsonu in zdi se, da je športna disciplina v zadnjih dneh zares pritegnila povsem novo občinstvo.