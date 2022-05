Tekmovalec šova Britanija ima talent po padcu paraliziran

Zaročenka 42-letnega mojstra pobega Jonathana Goodwina , ki se je širšemu občinstvu prvič predstavil leta 2019 v oddaji Britanija ima talent , je med gostovanjem v podcastu Out to Lunch voditelju Jayu Raynerju razkrila, kako hudo se je njen partner poškodoval med pripravami za nastop v oddaji America's Got Talent: Extreme.

"Padel je devet metrov globoko in si pri tem zlomil obe lopatici, popolnoma polomil obe nogi in zaradi udarca izgubil ledvico," je razkrila Amanda Abbington in pojasnila, da se je poškodba zgodila med izvajanjem nevarnega trika, pri katerem je z nogami navzgor visel z višine devetih metrov in se skušal rešiti iz prisilnega jopiča. Pri padcu je Goodwin zadel enega od gorečih avtomobilov, ki so v zraku viseli poleg njega. "Na telesu je imel opekline tretje stopnje, zlomil si je hrbtenico in skoraj bi umrl," je še razkrila in dodala, da bi lahko njegovo trenutno paralizo odpravila zgolj posebna transplantacija celic, za katero sploh ni prepričana, da obstaja. "Morda bo Elon Musk nekega dne odkril rešitev," je z nasmehom dodala.