Tekmovalka je morala vrniti rdečo vrtnico sanjskemu moškemu Hrvaške

24-letna Aleksandra Mitrović ne skriva svojih čustev, ki jih goji do Gorana Jurenca . Že na vročem zmenku sta se strastno poljubljala, prav tako pa ga je na pogovor povabila pred podelitvijo vrtnic, kjer mu je znova namenila nekaj nežnosti. Nekatera dekleta se nad njenimi dejanji zgražajo, saj se jim zdi, da se je prehitro začela poljubljati.

Spor med Gabrijelo in Hano se nadaljuje

Gabrijela Fatorić se je odločila, da bo Hani Rodićv obraz povedala, kaj si misli o njenih besedah."Nekaterih stvari ne bom več trpela. To pomeni, da ne bom več odgovarjala z molkom, ampak bom na napad odgovorila s še hujšim napadom," je dejala Gabrijela in dodala, da Hana neprestano govori samo o sebi. Svoje mnenje o vzdušju v hiši je povedala tudi sramežljiva Slovenka Daisy Zaccarin, ki je želela poudariti, da dekleta niso hvaležna za stvari, ki jih imajo.