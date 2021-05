Tekmovalki Otoka ljubezni odkrili raka ščitnice

"Hej, vsi skupaj, danes sem dobila izvide in na žalost imam raka ščitnice. Tumor so odstranili, zdaj pa me čaka še več operacij, saj mi bodo odstranili še tisto, kar je ostalo od ščitnice," je na svojem Instagramu zapisala 22-letna Demi Jones , ki smo jo lahko spoznali v najnovejši, šesti sezoni šova Otok ljubezni. Vse sezone, tudi šesto, v kateri tekmuje tudi Demi, si lahko ogledate na VOYO.

Demi je povedala, da ostaja pozitivna in da ne bo dovolila, da bi jo bolezen psihično uničila. "Sem močno dekle in bom v redu. Hvala za vso vašo ljubezen in podporo. Vrnila se bom še močnejša,"je še zapisala resničnostna zvezdnica: "Telefon mi bo pregorel od vaših sporočil. Resnično hvala za podporo in obljubim, da vam bom sproti poročala, kako napreduje moje zdravljenje."

Demijini sledilci so lahko na Instagramu od aprila spremljali njene zdravstvene težave, saj je takrat razkrila, da je na vratu zatipala bulo. Takrat so jo sprejeli v bolnišnico, kjer so ji 'potencialno rakavo bulo' takoj odstranili. Nato je čakala na rezultate analize, ki so zdaj pokazali, da gre za raka ščitnice.

Demi je sodelovala v zadnji sezoni Otoka ljubezni, ko je tudi našla ljubezen, a se je s tistim izbrancem kasneje razšla.