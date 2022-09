Telesni stražar Harryja in Meghan nekoč hudo pretepel soprogo

Princ Harry in Meghan Markle sta se zopet znašla na vročem stolu. Tokrat je javnost razburilo dejstvo, da sta pretekli mesec ob obisku Londona za lastno varovanje najela nekdanjega policaja s temačno preteklostjo. Pere Daobry, ki je značko zamenjal za varovanje premožnih posameznikov, je pred šestimi leti namreč fizično obračunal s svojo tedanjo soprogo.

Princ Harry in Meghan Markle nista edina, ki sta s svojo vrnitvijo v London zbudila pozornost marsikoga. Podobno je uspelo tudi njunemu telesnemu stražarju, ki pa s seboj nosi zgodovino nasilnega vedenja. Nekdanji policaj Pere Daobry, ki je v zadnjih letih značko zamenjal za varovanje premožnih posameznikov, je bil leta 2016 namreč obsojen na eno leto pogojne zaporne kazni, ker je hudo pretepel in celo davil svojo soprogo.

icon-expand Princ Harry in Meghan Markle ter njun kontroverzni telesni stražar Pere Daobry FOTO: Profimedia

Ob novici, da nekdanja člana angleške kraljeve družine varuje posameznik s temačno preteklostjo, so v javnost pricurljale podrobnosti nasilnega dogodka, ki je odvil med Daobryjem in njegovo soprogo Sarah Jay. Po poročanju tujih medijev je do nasilnega vedenja 51-letnika prišlo po tem, ko mu je soproga dejala, da ga ne ljubi več. Nekdanji policaj je ob slišanem izgubil nadzor in ženi poleg udarcev v obraz ob davljenju zadal tudi poškodbe vratu. Poškodbe naj bi bile po pisanju tujih medijev tako resne, da je bila Sarah "trenutke stran od smrti". Kasneje naj bi Daobry sam poklical policijo in dejal: "Želim prijaviti napad in jaz sem storilec. Napadel sem svojo ženo. Skušal sem jo zadaviti." Zaradi takojšnjega priznanja krivde je bila Daobryju zaporna kazen prihranjena, kljub temu pa je bil zaradi napada obsojen na leto pogojne zaporne kazni. Poleg tega je sedanji telesni stražar Harryja in Meghan prejel enoletno prepoved približevanja soprogi, opraviti pa je moral tudi 200 ur prostovoljnega dela. Ob tem je moral Sarah Jay plačati še dobrih tisoč evrov odškodnine, sodišču pa 700 evrov, s katerimi je pokril stroške sodnega procesa.

icon-expand Fundacija zakoncev je v preteklosti donirala dobrodelni organizaciji za boj proti nasilju v družini. FOTO: Profimedia

Dejstvo, da sta princ Harry in njegova soproga za varovanje najela osebo s takšno preteklostjo, je presenetilo in razočaralo njune podpornike. Ti se namreč niso mogli načuditi spoznanju, da sta zakonca, ki vneto zagovarjata pravice žensk in sta v preteklosti celo donirala organizacijam, ki se borijo proti družinskemu nasilju, delo ponudila nekomu, ki je hudo pretepel svojo partnerko. Spomnimo, fundacija zakoncev je v preteklosti donirala dobrodelni organizaciji za boj proti nasilju v družini, Meghan pa je bila zagovornica žensk v Organizaciji združenih narodov. Leta 2019 je Meghan med obiskom Južne Afrike opozarjala na problematiko neenakosti med spoloma in zahtevala prevzemanje odgovornosti povzročiteljev nasilja v družini.

icon-expand Dejstvo, da sta princ in njegova soproga najela osebo s takšno preteklostjo, je razočaralo njune podpornike. FOTO: Profimedia

"Prepričan sem, da če bi Meghan in Harry vedela celotno zgodbo, jima ne bi bilo prav nič všeč, če bi bil (Pere Daobry, op.a.) zaposlen kot njun telesni stražar," pa je nastalo situacijo angleškemu tabloidu komentiral neimenovan vir blizu para in zakoncema v bran dodal: "Resnično mislim, da Harry in Meghan ne bi želela, da ju nekdo, kot je on, varuje." Meghan in Harry se na poročanje medijev zaenkrat še nista javno odzvala.