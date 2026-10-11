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Telesni stražar Jennifer Lopez ukradel vso pozornost: 'Z njim bi se morala poročiti!'

Milano, 11. 10. 2026 08.00 pred 16 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Jennifer Lopez

Pevka in igralka Jennifer Lopez se je pred kratkim mudila v Milanu, kjer se je udeležila tedna mode. Zvezdnica je v Evropo pripotovala v spremstvu svojega telesnega stražarja, ki je ni izpustil izpred oči niti za minuto, a ga njeni oboževalci niso opazili zgolj zato – veliko pozornosti je pritegnil tudi s svojim videzom.

Oboževalci Jennifer Lopez niso pozorni le na vsako podrobnost na njej, temveč tudi v povezavi z njo. Neopažen tako ni ostal niti njen telesni stražar, ki jo je spremljal v Milanu, kjer se je zvezdnica v sklopu tedna mode udeležila tudi ene od zabav. Na fotografijah, ki so obkrožile splet, ji pomaga iz avtomobila in skozi gnečo ljudi, mnogi uporabniki pa pevki svetujejo: "Z njim bi se morala poročiti!"

Jennifer Lopez s svojim telesnim stražarjem
Jennifer Lopez s svojim telesnim stražarjem
FOTO: Profimedia

Igralka je tisti večer nosila le čipkasto obleko, pod katero je imela črno spodnje perilo, nad tanko tkanino pa je oblekla črni plašč iz krzna. Videz je dopolnila z večjo ogrlico in uhani, obula pa je sandale z visoko peto. Na fotografijah sta tako Lopez kot njen telesni stražar nasmejana, on pa jo drži za roko.

Pozornosti javnosti je pritegnil telesni stražar Jennifer Lopez.
Pozornosti javnosti je pritegnil telesni stražar Jennifer Lopez.
FOTO: Profimedia

Njuna povezanost je takoj vzbudila veliko pozornosti, mnogi oboževalci pa so se spomnili na film Telesni stražar iz leta 1992, kjer sta v glavnih vlogah blestela Whitney Houston in Kevin Costner. "Telesni stražar, različica 2026," je napisal eden od uporabnikov spleta, drugi pa je pevki sporočil: "Vsi smo že kdaj sanjarili o romanci med tabo in tvojim telesnim stražarjem, potem pa objaviš fotografijo, na kateri je videti, kot da bi se to dejansko lahko zgodilo." Tretji je šel še korak naprej in ji svetoval: "Z njim bi se morala poročiti!"

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Dinho8O
11. 10. 2026 08.16
Ampak on ne z njo.
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