Telesni stražar Jennifer Lopez ukradel vso pozornost: 'Z njim bi se morala poročiti!'

Oboževalci Jennifer Lopez niso pozorni le na vsako podrobnost na njej, temveč tudi v povezavi z njo. Neopažen tako ni ostal niti njen telesni stražar, ki jo je spremljal v Milanu, kjer se je zvezdnica v sklopu tedna mode udeležila tudi ene od zabav. Na fotografijah, ki so obkrožile splet, ji pomaga iz avtomobila in skozi gnečo ljudi, mnogi uporabniki pa pevki svetujejo: "Z njim bi se morala poročiti!"
Igralka je tisti večer nosila le čipkasto obleko, pod katero je imela črno spodnje perilo, nad tanko tkanino pa je oblekla črni plašč iz krzna. Videz je dopolnila z večjo ogrlico in uhani, obula pa je sandale z visoko peto. Na fotografijah sta tako Lopez kot njen telesni stražar nasmejana, on pa jo drži za roko.
Njuna povezanost je takoj vzbudila veliko pozornosti, mnogi oboževalci pa so se spomnili na film Telesni stražar iz leta 1992, kjer sta v glavnih vlogah blestela Whitney Houston in Kevin Costner. "Telesni stražar, različica 2026," je napisal eden od uporabnikov spleta, drugi pa je pevki sporočil: "Vsi smo že kdaj sanjarili o romanci med tabo in tvojim telesnim stražarjem, potem pa objaviš fotografijo, na kateri je videti, kot da bi se to dejansko lahko zgodilo." Tretji je šel še korak naprej in ji svetoval: "Z njim bi se morala poročiti!"
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