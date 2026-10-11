Telesni stražar Jennifer Lopez ukradel vso pozornost: 'Z njim bi se morala poročiti!'

Oboževalci Jennifer Lopez niso pozorni le na vsako podrobnost na njej, temveč tudi v povezavi z njo. Neopažen tako ni ostal niti njen telesni stražar, ki jo je spremljal v Milanu, kjer se je zvezdnica v sklopu tedna mode udeležila tudi ene od zabav. Na fotografijah, ki so obkrožile splet, ji pomaga iz avtomobila in skozi gnečo ljudi, mnogi uporabniki pa pevki svetujejo: "Z njim bi se morala poročiti!"

Jennifer Lopez s svojim telesnim stražarjem FOTO: Profimedia

Igralka je tisti večer nosila le čipkasto obleko, pod katero je imela črno spodnje perilo, nad tanko tkanino pa je oblekla črni plašč iz krzna. Videz je dopolnila z večjo ogrlico in uhani, obula pa je sandale z visoko peto. Na fotografijah sta tako Lopez kot njen telesni stražar nasmejana, on pa jo drži za roko.

Pozornosti javnosti je pritegnil telesni stražar Jennifer Lopez. FOTO: Profimedia