Telesni stražar Michaela Jacksona o smrti zvezdnika: Bil je pod stresom

Zadnji telesni stražar Michaela Jacksona ima občutek, da je stres igral veliko vlogo pri smrti glasbene legende. Varnostnik Bill Whitfield je zatrdil, da so pevcu obtožbe o spolni zlorabi otrok povzročile ogromno stresa, saj si je želel ponovno na turnejo in jo tudi načrtoval le nekaj tednov pred smrtjo. Kralj popa bi 29. avgusta praznoval 66. rojstni dan.

OGLAS

Michael Jackson je bil star komaj 50 let, ko je umrl 25. junija 2009, danes pa bi praznoval 66. rojstni dan. Njegov zadnji telesni stražar, ki je z njim delal do njegove šokantne smrti, je zdaj zatrdil, da je bil Michael v tednih pred smrtjo šibak in zelo pod stresom. Varnostnik Bill Whitfield je povedal, da so pevcu obtožbe o spolni zlorabi otrok povzročile ogromno stresa, saj si je želel ponovno na turnejo in jo tudi načrtoval le nekaj tednov pred smrtjo. Smrt kralja popa je povzročila smrtonosna kombinacija pomirjeval, propofola in anestetika.

Michael Jackson FOTO: Profimedia icon-expand

Telesni stražar je za Jacksona pričel delati decembra 2006. Ta položaj je dobil kmalu po tem, ko je bil Michael oproščen šokantnih obtožb o zlorabi otrok. Bill je dejal, da sprva, ko je začel delati za legendarnega pevca, ni bil prepričan, ali naj verjame obtožbam proti njemu ali ne. Toda takoj, ko ga je spoznal, je sklenil, da obtožbe niso bile resnične. "Bil je zelo žalosten. Kot vsi sem slišal vse zgodbe, preden sem začel delati zanj, zato je bilo normalno, da sem se o tem spraševal," je povedal strokovnjak za varnost. "Glede na to, kako blizu sem mu bil, bi izvedel, če bi bilo temu drugače. Zelo sem bil pozoren na njegovo obnašanje in okolico ter na to, kako je komuniciral s svojimi otroki in drugimi ljudi. Nikoli nisem želel verjeti tem stvarem, vsekakor pa sem pazil in bil še posebej pozoren, ker ga nisem poznal, preden zanj nisem začel delati," je povedal za The Sun.

Bill je dodal, da mu je žal, da Michael ni bil živ dovolj dolgo, da bi povedal svojo plat zgodbe, saj meni, da sta bila njegov ugled in zapuščina očrnjena. Telesni stražar je dejal, da so bile obtožbe neverjetno boleče za Michaela in da so ga za vedno spremenile. Michael se je v polemiko zapletel leta 1993, ko je bil obtožen spolne zlorabe otroka. Zadeva je bila poravnana izven civilnega sodišča – vendar so leta 2005 Michaelu sodili zaradi nadaljnjih škodljivih obtožb spolne zlorabe otrok. Takrat FBI-ju ni uspelo najti nobenega dokaza o kaznivem ravnanju in glasbenik je bil oproščen. Po štirimesečnem sojenju je Michael postal samotar in se oddaljil od oči javnosti ter večino časa preživel na svojem ljubljenem ranču Neverland.