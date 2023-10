Telesni stražar Taylor Swift gre v boj proti Hamasu

Kmalu za tem, ko je družbena omrežja preplavila fotografija telesnega stražarja Taylor Swift , ki se je odpravil v vojsko, kjer se bo na strani Izraelcev boril proti Hamasu, so se mnogi njeni oboževalci postavnega mladeniča spomnili tudi s koncertov. Družbena omrežja so preplavili tudi posnetki, ki prikazujejo, kako natančno pregleduje občinstvo, medtem ko med koncerti spremlja pevko.

"Hej Taylor, nikoli več ne boš našla takšne osebe, kot je on," so zapisali v opisu fotografije, na kateri pozira v vojaški uniformi z orožjem v roki, na drugi strani pa je fotografija njega in ameriške pevke. Telesni stražar, ki je s Taylor sodeloval na njeni zadnji veliki turneji, se je odločil pridružiti izraelskim silam v boju proti Hamasu.

"V Ameriki imam precej dobro življenje. Svojo sanjsko službo, odlične prijatelje in lep dom," je dejal prej. "Ni mi bilo treba priti sem, a ne bi mogel samo stati ob strani in gledati, kako družine ubijajo in zažigajo v njihovih domovih. Ne stoj ob strani, ne da bi kaj naredil. Ne bodi na napačni strani zgodovine," je še povedal, poroča Times of Israel. Ostro je obsodil Hamas in njihova dejanja ter dodal: "Ne stojim samo za Izraelom, stojim za človeštvom. Stojte ob Izraelu, podprite človeštvo."

"V pičlih šestih sekundah je samo 'poskeniral' tisoč ljudi v občinstvu. Ne glede na to, koliko mu Taylor Swift plača, to ni dovolj," je zapisal eden od uporabnikov TikToka in zbral 1,3 milijonov všečkov. Pevka se od začetka spopadov javno ni opredelila o vojni, pa tudi o odhodu svojega telesnega stražarja v Izrael, kar naj bi razjezilo nekatere njene oboževalce.