Televizijska zvezdnica 90. let po padcu po stopnicah na operacijo vratu

"Pozdravljeni prijatelji," je začela zapis na Instagramu ameriška televizijska igralka Suzanne Somer, ki smo jo tudi pri nas lahko spremljali v seriji Step by step: "Hvala za vso vašo skrb v času, ko sva si z Alanom vzela nekaj odmora od najinega stalnega urnika. Kot vas večina ve, me že dlje časa pestijo težave zaradi zloma kolka. In žal sva prav zaradi tega oba z Alanom nesrečno padla po stopnicah v najinem domu."Dodala je, da jo je zaradi padca nenehno bolel hrbet in da ji pri bolečini nič ni pomagalo: "Po nekaj pregledih in slikanjih so zdravniki ugotovili, da imam izpah dveh vratnih vretenc, kar je povzročalo dodaten pritisk na živce in neizmerno bolečino v hrbtenici."

Takoj po diagnozi so Suzanne zdravniki operirali, kar je celotno zadevo olajšalo. "Zdaj sem na zdravilih in doma. Še malo in se vam bom spet lahko pridružila na virtualnih koktajl zabavah," je povedala svojim sledilcem igralka, ki ima vsak teden tudi po tri javljanja v živo preko Facebooka.

Suzanne je januarja izdala novo knjigo in jo takrat že promovirala ter se srečevala z oboževalci. A je promocijsko turnejo morala prekiniti, ko si je zlomila kolk. Poškodba jo je v posteljo prikovala za šest tednov, a kaj kmalu se je Suzanne vrnila med ljudi in si med hojo pomagala s palico.