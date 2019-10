Televizijski voditelj Greto označil za razvajeno smrkljo

"Kako si drznete, da s svojimi praznimi obljubami kradete moje sanje in moje otroštvo?" je pred dnevi mlada aktivistka Greta Thunberg okarala okoli 60 svetovnih voditeljev, ki so se zbrali na podnebnem vrhu Združenih narodov. "Smo na začetku masovnega izumrtja in vse, o čemer lahko govorite, je denar in pravljice o večni gospodarski rasti," bila ogorčena 16-letna Švedinja.

Na njene besede pa je reagiral tudi nekdanji voditelj športne oddajeTop Gear Jeremy Clarkson. V svoji kolumni ji je namreč ostro zažugal s prstom: "Kako si drzneš odpluti v Ameriko na jahti iz ogljikovih vlaken, ki je nisi izdelala ter stane 15 milijonov funtov, ki jih nisi ti zaslužila, in ki ima podporni dizelski motor, ki ga nisi niti omenila," je bil oster ter kritično nadaljeval: "Mi smo tisti, ki smo vam dali mobilne telefone ter prenosnike in internet. Mi smo ustvarili družabna omrežja, ki jih vsakodnevno uporabljate, mi vodimo banke, ki za vse to plačujejo ... Kako si drzneš stati tam in nas karati, ti razvajena smrklja."