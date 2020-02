Televizijski voditelj po 27 letih zakona priznal, da je gej

Priljubljeni voditelj Phillip Schofield, ki je že od leta 1993 poročen s Stephanie Lowe, je na svojem Instagramu naznanil, da se je s pomočjo svoje družine sprijaznil, da je gej. V izjavi se je poklonil svoji ženi in hčerkama ter prosil za prijaznost.

"Z močjo in podporo moje žene in hčerk sem sprejel dejstvo, da sem gej," je svojo izjavo začel voditelj oddaje This Morning, Phillip Schofield. Svoj zapis je objavil na svoji Instagram zgodbi (posnetek, ki izgine v 24 urah, op. a.), kjer je nekaj lepih besed namenil svoji ženi Stephanie Lowe, s katero sta poročena že od leta 1993, ter hčerkama Molly Lowe in Ruby Lowe, saj so bile one tiste, ki so ga podpirale v težkih trenutkih.

Phillip Schofield in Stephanie Lowe sta poročena že od leta 1993. FOTO: Profimedia

"Danes, je biti gej razlog za praznovanje in ponos. Seveda čutim bolečino in zmedo, ki pa prihajata le iz bolečine, ki jo povzročam moji družini," je nadaljeval. Poudaril je, da ima Steph še vedno zelo rad in na koncu dodal: "Prosim bodite prijazni, še posebej do moje družine."

Javnost je o svoji spolni usmerjenosti obvestil preko Instagrama. FOTO: Profimedia